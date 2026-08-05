Así será la nueva calle Ollerías de Málaga: nuevo pavimento, alumbrado LED y adiós al fibrocemento

Las claves

Las claves Generado con IA La calle Ollerías de Málaga será renovada con un presupuesto de 2,27 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea. El proyecto incluye la sustitución de antiguas conducciones de fibrocemento por nuevas tuberías de fundición dúctil para mejorar el suministro de agua. Se instalarán nuevos pavimentos de granito, hormigón antideslizante y mármol, además de renovar completamente el alumbrado público con luminarias LED. La actuación contempla también nuevas canalizaciones, mobiliario urbano y medidas especiales en la plaza Pepe Mena, zona de interés cultural y arqueológico.

La calle Ollerías, uno de los principales ejes del Centro Histórico de Málaga, se prepara para experimentar una profunda transformación.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de mejora y adecuación de esta emblemática vía, un proyecto con un presupuesto de 2.274.234,22 euros, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que permitirá renovar por completo sus infraestructuras urbanas.

La actuación, cuyo plazo de ejecución será de diez meses, permanecerá abierta a la presentación de ofertas hasta el próximo 25 de agosto.

Otra imagen de la nueva calle. Ayuntamiento de Málaga

El objetivo es modernizar una calle que soporta un importante tránsito de vecinos, vehículos y actividad comercial mediante la renovación de las redes de servicios, el pavimento, el alumbrado y otros elementos urbanos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la eliminación de antiguas conducciones de fibrocemento, un material que ha ido desapareciendo de las redes de abastecimiento por su antigüedad. En concreto, se sustituirá una tubería de 400 milímetros de diámetro por una nueva conducción de fundición dúctil, una actuación que mejorará la capacidad y la fiabilidad del suministro de agua.

Extensión de la calle Ollerías de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las obras también contemplan la renovación de parte de la red de saneamiento y la construcción de un nuevo sistema de drenaje para optimizar la evacuación de las aguas pluviales y reducir el riesgo de incidencias durante episodios de lluvia.

Nuevos pavimentos y alumbrado

La remodelación no se limitará a las infraestructuras ocultas bajo el suelo. El proyecto prevé una completa renovación de los acabados urbanos mediante materiales de mayor calidad y durabilidad.

Las aceras se ejecutarán con losas de granito abujardado, mientras que la calzada contará con un pavimento de hormigón desactivado con acabado antideslizante. En la plaza de Pepe Mena se instalará un pavimento de tarima de bambú color teka y en determinadas zonas peatonales se utilizará adoquín de mármol Sierra Elvira.

El alumbrado público también será completamente renovado mediante luminarias LED de última generación, diseñadas para reducir el consumo energético, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y minimizar la contaminación lumínica.

Otra imagen del nuevo diseño. Ayuntamiento de Málaga

Renovación integral del espacio urbano

La actuación incorpora además nuevas canalizaciones para telecomunicaciones y la instalación de nuevo mobiliario urbano, dentro de una intervención concebida para actualizar unas infraestructuras que, en algunos casos, acumulan varias décadas de antigüedad.

El proyecto presta una atención especial al entorno de la plaza de Pepe Mena, donde se encuentra la histórica Casa Cuna-Expósitos, edificio protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, toda esta zona forma parte de un ámbito de reserva arqueológica, por lo que los trabajos deberán desarrollarse con las medidas de protección previstas para este tipo de espacios.