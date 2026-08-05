Málaga modifica el PGOU para abrir la puerta a un nuevo polo de automoción junto al aeropuerto y el Benítez

Imagen de la parcela sobre la que se plantea el complejo de automoción. Google Maps

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa una modificación del PGOU para permitir actividades del sector de la automoción junto al aeropuerto y el Benítez. La iniciativa afecta a 10.000 metros cuadrados en Calle Aceituno, permitiendo la venta, mantenimiento y reparación de vehículos sin aumentar la edificabilidad ni reducir zonas verdes. La modificación busca adaptar la ordenación a nuevas demandas económicas, favoreciendo la actividad y el empleo en una zona ya urbanizada. El proceso requiere completar estudios de impacto en salud, movilidad y obtener informes sectoriales antes de la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la implantación de actividades vinculadas al sector de la automoción en un ámbito estratégico de Churriana, junto a la MA-21 y muy próximo al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

El proyecto dio este martes un nuevo paso adelante después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado someter a consulta pública la modificación urbanística.

La iniciativa afecta a unos 10.000 metros cuadrados del ámbito urbanístico SUNC-O-BM.2, conocido como Calle Aceituno, donde el planeamiento vigente reserva la mayor parte de las parcelas para uso comercial.

La innovación urbanística pretende introducir un nuevo uso productivo compatible que permita desarrollar actividades de venta de vehículos, mantenimiento, reparación y otros servicios asociados al automóvil, actualmente incompatibles con la ordenanza vigente.

El cambio, asumido de oficio por la Gerencia de Urbanismo durante su tramitación, no implica aumentar la edificabilidad, modificar la urbanización ya ejecutada ni reducir las dotaciones públicas previstas.

La propuesta mantiene la edificabilidad existente, conserva la zona verde y únicamente plantea reubicar la parcela destinada a equipamiento público para mejorar su accesibilidad y visibilidad.

Nuevas demandas

Los informes técnicos municipales sostienen que la innovación responde a la necesidad de adaptar una ordenación aprobada hace más de una década a nuevas demandas económicas sin alterar el modelo territorial diseñado por el PGOU de 2011.

En este sentido, los responsables de Planeamiento consideran que la modificación constituye una "reordenación funcional" de una manzana ya urbanizada y transformada, orientada a permitir actividades productivas compatibles con el carácter comercial predominante del entorno y capaces de generar actividad económica y empleo.

Los técnicos concluyen además que la actuación cumple el requisito de interés general exigido por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), al favorecer la regeneración económica de un ámbito urbano consolidado sin necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni incrementar el aprovechamiento urbanístico.

La documentación presentada inicialmente por los promotores fue objeto de diversos requerimientos municipales.

Entre marzo y mayo de este año, Urbanismo solicitó completar el expediente con un estudio de impacto en la salud, documentación ambiental estratégica, un estudio acústico y una justificación más detallada del interés general de la actuación, además de acreditar la integración de los nuevos usos en el entorno urbano.

Una vez incorporada esa documentación, los distintos servicios municipales emitieron informes favorables al documento de Avance, aunque mantienen la necesidad de completar determinados aspectos antes de la aprobación inicial de la modificación del PGOU.

Entre ellos figuran la actualización de la cartografía, un análisis más detallado de las afecciones sobre la movilidad y el tráfico y la obtención de los correspondientes informes sectoriales de organismos como Aviación Civil, la Dirección General de Carreteras o la Junta de Andalucía.

El expediente identifica como interesados a las sociedades Saminel SL y Newland Management SL.