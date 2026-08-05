Málaga se afianza como el principal destino urbano del turismo internacional en Andalucía

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, durante la presentación del estudio. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga concentra el 16,7% del gasto de turistas internacionales en Andalucía, superando a Sevilla, Granada y Córdoba juntas. El gasto turístico internacional en Málaga creció un 8,4% en 2025, con un gasto medio de 189 euros por visitante, el único incremento entre las grandes capitales andaluzas. Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor, aunque crecen otros países como Países Bajos, Alemania, Francia, EE.UU. e Italia. La gastronomía se convierte en la principal actividad de gasto para los turistas internacionales, desplazando al comercio, y el gasto se reparte cada vez más durante todo el año.

Málaga sigue reforzando su posición como uno de los grandes destinos urbanos del turismo internacional en España.

Y muestra de ello es que la capital de la Costa del Sol concentra ya el 16,7% de todo el gasto realizado por los visitantes extranjeros en Andalucía, un porcentaje que supera el peso conjunto de Sevilla, Granada y Córdoba, que suman el 14,3%. Además, el gasto turístico internacional creció un 8,4% durante 2025, el mayor incremento entre las principales capitales andaluzas.

Así se desprende del estudio sobre la evolución e impacto del turismo internacional elaborado por Inmark a partir de datos de Mastercard, en colaboración con el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga.

Más allá del incremento del número de visitantes, el informe destaca que la ciudad está consiguiendo que cada turista internacional deje más dinero durante su estancia. El gasto medio alcanzó los 189 euros por visitante, un 7,1% más que el año anterior, situando a Málaga como la única de las grandes capitales andaluzas donde este indicador continúa creciendo.

En comparación, Sevilla registró un gasto medio de 203 euros, aunque cayó un 2,6%; Granada se situó en 169 euros (-1,2%) y Córdoba en 127 euros (-3,9%). Según el estudio, mientras otras ciudades aumentan su actividad principalmente gracias a un mayor volumen de viajeros, Málaga lo hace elevando el valor económico que aporta cada visitante.

El crecimiento también se aprecia al comparar los datos con los de 2019. El gasto turístico internacional en Málaga prácticamente se ha duplicado desde antes de la pandemia, con un incremento acumulado del 87,8%. Tras el paréntesis provocado por la crisis sanitaria, la ciudad encadena ya cinco años consecutivos de crecimiento y alcanza un índice de gasto de 188 puntos tomando como referencia el nivel de 2019.

Reino Unido sigue liderando

El mercado británico continúa siendo el principal emisor de gasto internacional, con el 22,9% del total, aunque su peso se ha reducido en favor de otros países que han ganado protagonismo en los últimos años.

Países Bajos representa ya el 9,9% del gasto internacional, mientras que Alemania y Francia concentran un 6,8% cada uno. Les siguen Estados Unidos, con un 6,1%, e Italia, con un 4,6%.

Entre los mercados con mayor dinamismo destaca Polonia, cuyo gasto aumentó un 23,5% en un año. También crecieron con fuerza Reino Unido, Países Bajos e Italia.

Aunque Reino Unido continúa siendo el principal mercado por volumen, los visitantes con mayor gasto medio proceden de otros países.

Los suizos encabezan la clasificación con un desembolso medio de 321 euros por visitante, seguidos por los daneses, con 302 euros, y los estadounidenses, con 287 euros. También superan la media de la ciudad los turistas franceses (220 euros) y polacos (217 euros).

Precisamente, el mercado estadounidense sigue consolidándose como uno de los más estratégicos para Málaga. Además de registrar un gasto medio muy superior al promedio, el número de visitantes procedentes de Estados Unidos aumentó un 11,8%, el mayor crecimiento entre las principales capitales andaluzas.

La gastronomía supera al comercio

El informe refleja también un cambio en los hábitos de consumo de los visitantes internacionales. La restauración se convierte por primera vez en la principal actividad receptora del gasto, al concentrar el 18,2% del total, cuando en 2019 ocupaba la cuarta posición.

Tras ella se sitúan la moda y los complementos (13%), otros comercios (11,5%) y el ocio y la cultura (11,4%), un sector cuyo peso prácticamente se ha duplicado desde antes de la pandemia.

El crecimiento del gasto no se limita al Centro histórico. Todos los distritos de la ciudad registraron una evolución positiva durante 2025, con especial intensidad en Churriana-Guadalmar, donde el gasto aumentó un 17%, y en la zona Centro-Este, con un incremento del 12,9%.

El estudio también apunta a una reducción progresiva de la estacionalidad. Aunque julio continúa siendo el mes con mayor volumen de gasto, noviembre y diciembre registraron incrementos superiores al 10%, lo que confirma una actividad turística cada vez más repartida a lo largo del año.