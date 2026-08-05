Todo lo que debes saber del bando de la Feria de Málaga 2026: horarios, casetas, alcohol y movilidad

Imagen de archivo de la Feria de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 se celebrará del 15 al 22 de agosto y contará con bando municipal que regula horarios, acceso, venta de alcohol y medidas de seguridad. El acceso a las casetas será libre y gratuito, estando prohibido exigir invitaciones o consumiciones previas; los menores tendrán restricciones según la zona. Queda prohibida la venta ambulante e ilegal de bebidas y el uso de armas, objetos peligrosos y ciertas máquinas recreativas; la Policía Local intensificará los controles. El Ayuntamiento recomienda el uso de transporte público reforzado y establece dispositivos especiales de seguridad, protección civil y prevención ante altas temperaturas.

La Feria de Málaga 2026 ya tiene el marco normativo que regulará su celebración.

El Ayuntamiento ha publicado el tradicional bando municipal con las disposiciones que deberán respetarse entre el 15 y el 22 de agosto para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de la fiesta tanto en el Centro Histórico como en el Real.

Estas son las principales medidas recogidas en el documento oficial.

Horarios de la Feria del Centro y del Real

La Feria del Centro se celebrará diariamente entre las 12:00 y las 18:00 horas. A partir de esa hora deberá cesar la música en calles y plazas, quedando permitida únicamente en el interior de los establecimientos que cuenten con licencia y dentro de los niveles autorizados.

El Ayuntamiento recuerda que queda prohibida la instalación de barras exteriores por parte de establecimientos hosteleros y de restauración en la Feria del Centro. Tampoco podrán instalarse barras interiores cuando alteren o modifiquen la actividad principal del local.

En el Recinto Ferial, las casetas abrirán a partir de las 14:00 horas. Su actividad podrá prolongarse entre las 02:00 y las 06:00 horas, ampliándose hasta las 07:00 horas los festivos y vísperas de festivos. Las casetas de la zona de juventud podrán cerrar diariamente a las 07:00 horas.

Venta y consumo de bebidas

El bando recuerda que los establecimientos de hostelería no podrán vender ni dispensar bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento o de las zonas anexas autorizadas.

Asimismo, queda expresamente prohibida cualquier actividad de venta ambulante o suministro ilegal de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, así como su almacenamiento, transporte, distribución o abastecimiento cuando se destinen a su comercialización fuera de los canales legalmente autorizados en el Recinto Ferial.

La Policía Local intensificará las labores de inspección y control durante la Feria, sin perjuicio de la incoación de los procedimientos sancionadores o de las responsabilidades administrativas o penales que, en su caso, puedan derivarse.

Acceso a las casetas

El Ayuntamiento insiste en que el acceso a las casetas del Real, tanto de la zona familiar como de la zona de juventud, será libre y gratuito, quedando prohibido exigir invitación, consumición, promoción previa o cualquier otro requisito para acceder o regresar a las mismas.

En las casetas de la zona de juventud no podrán acceder menores de 16 años, salvo la excepción prevista para actuaciones en directo. Además, los adjudicatarios podrán restringir el acceso a menores de 18 años siempre que dispongan de la correspondiente autorización municipal.

En la zona familiar también podrán establecerse condiciones específicas para impedir el acceso o permanencia de menores de 16 años que no estén acompañados por una persona legalmente responsable.

Seguridad en las casetas

Las casetas de la zona de juventud deberán disponer, cuando así corresponda por su aforo, de un servicio de vigilancia privada prestado por empresas autorizadas.

Las casetas de la zona familiar deberán contar con las medidas de control y vigilancia necesarias mediante personal autorizado encargado del acceso y de la seguridad.

La Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional, podrá realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de estas obligaciones.

Acceso al Centro Histórico y movilidad

Durante la Feria del Centro permanecerá activo el sistema de control de acceso al Centro Histórico, permitiéndose únicamente la entrada en los casos de emergencia. Una vez recuperada la normalidad, el acceso volverá a funcionar para residentes y vehículos autorizados.

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público. La EMT reforzará el servicio y mantendrá operativa durante las 24 horas la Línea F, que conectará el Centro con el Real durante toda la Feria.

También habrá paradas específicas para taxis junto al recinto ferial y una zona habilitada para los vehículos VTC en la vía de servicio de la avenida Ortega y Gasset, que solo podrá utilizarse para la subida y bajada de viajeros.

Además, el tramo de la avenida Ortega y Gasset comprendido entre la glorieta del Palacio de Ferias y la glorieta de la Jefatura Provincial de Tráfico será considerado Zona de Seguridad, por lo que estará prohibido parar o estacionar vehículos.

Paseo de caballos

El desalojo del paseo de caballos comenzará a las 19:30 horas, debiendo quedar completamente libre el circuito antes de las 20:00 horas.

El Ayuntamiento recuerda que únicamente podrán utilizarse caballos y mulos para montura o enganche, con la excepción de los ponis utilizados por menores para paseo o exhibición, siempre acompañados por un adulto y con autorización de sus padres o tutores.

El bando insiste además en la obligación de garantizar el bienestar de los animales, asegurando su correcto estado higiénico-sanitario, descanso, alimentación y suministro de agua.

Limpieza y recogida de residuos

En el Centro Histórico, los residuos deberán depositarse dentro de los contenedores en el horario habitual.

En el Real, las casetas deberán mantener los residuos separados por fracciones y conservarlos en su interior hasta los horarios establecidos para su recogida, que se realizará en dos turnos diarios, uno de tarde y otro de mañana.

Objetos cuya venta o uso está prohibido

La Policía Local podrá intervenir armas, artificios pirotécnicos o cualquier objeto susceptible de ser utilizado para la agresión.

Además, las tómbolas, atracciones y vendedores ambulantes autorizados no podrán entregar ni vender como premio armas simuladas, armas blancas, arcos, ballestas, flechas, objetos punzantes o megáfonos que reproduzcan sonidos similares a los de los servicios de emergencia.

También queda prohibida la instalación de máquinas de vending, botelleros, máquinas punching o instalaciones recreativas similares anexas a las atracciones, así como la venta de hielo fuera de los establecimientos autorizados.

Dispositivo sanitario, protección civil y altas temperaturas

Protección Civil mantendrá presencia tanto en la Feria del Centro como en el Real y distribuirá pulseras identificativas con código QR dirigidas a menores y personas vulnerables para facilitar una rápida respuesta en caso de pérdida.

El Real Cuerpo de Bomberos desplegará un dispositivo preventivo especial durante toda la Feria, al igual que la Unidad Médico-Sanitaria de Intervención y el resto del dispositivo sanitario.

El Ayuntamiento recuerda además que la Feria se celebrará durante el periodo de activación del Protocolo Andaluz frente a las Altas Temperaturas, cuyo umbral de riesgo para la zona Sol y Guadalhorce se fija en 30,6 grados, por lo que recomienda hidratarse, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.

Llamamiento contra los bulos

El bando concluye con un llamamiento del alcalde a la responsabilidad ciudadana para evitar la difusión de bulos que puedan generar alarma o afectar a la seguridad durante la Feria. En este sentido, pide recurrir a la información difundida por los canales oficiales de las administraciones públicas y por medios de comunicación que contrasten sus informaciones.