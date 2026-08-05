Aparatoso accidente en Málaga: una persona queda atrapada en un vehículo al volcar tras colisionar con otro coche

El accidente registrado en Málaga este miércoles. Cedida a EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha resultado herida tras quedar atrapada en un coche volcado tras una colisión en Málaga. El accidente se produjo a las 09:45 horas en la Carretera de Coín, en el distrito Churriana. Bomberos extrajeron al herido, que fue trasladado al hospital con lesiones leves. El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local investiga las causas del suceso.

Una persona ha resultado herida al quedar atrapada en un vehículo este miércoles tras un accidente de tráfico en Málaga capital con dos coches implicados.

Así, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento, el suceso se ha registrado sobre las 09.45 horas en la Carretera de Coín, en el distrito Churriana. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron la Policía Local y Bomberos.

Tras el accidente, una persona que había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos que había volcado ha sido extraída por Bomberos y trasladada por los servicios sanitarios del 061 a un centro hospitalario con lesiones leves.

Por último, han precisado que el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.