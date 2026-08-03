El mercado enfría el negocio de Málaga en La Térmica: nadie puja por sus parcelas estrella para hotel y oficinas

Infografía de la operación urbanística en los suelos de La Térmica, en Málaga. Leclercq Associes

Las claves

Las claves Generado con IA Las subastas municipales para parcelas clave en La Térmica, destinadas a hotel de lujo y oficinas, han quedado desiertas por falta de ofertas. El sector residencial en La Térmica sí atrae inversores, con la reciente compra de suelo para 500 viviendas por parte de Naiz Homes. El Ayuntamiento esperaba recaudar más de 58 millones de euros con la venta de estas parcelas, que incluían obligaciones adicionales para los adjudicatarios. El desarrollo de la parcela hotelera depende de nuevas infraestructuras eléctricas, cuya puesta en servicio se prevé para 2028 y sufre retrasos.

La Térmica se ha convertido en un buen termómetro del momento que atraviesa el mercado inmobiliario de Málaga.

El que ya es uno de los grandes polos de transformación urbana del litoral oeste de la capital muestra ahora dos caras contrapuestas: mientras el residencial atrae el interés de los inversores, como demuestra la reciente compra a Ginkgo por parte de Naiz Homes de suelo para 500 viviendas, las grandes parcelas destinadas a usos terciarios promovidas por el Ayuntamiento no han encontrado comprador.

La Gerencia de Urbanismo ha confirmado que las dos subastas activadas en los últimos meses para vender al mejor postor sendas piezas estratégicas han quedado finalmente desiertas.

Ninguna empresa ha presentado oferta para hacerse con los suelos municipales destinados a un gran desarrollo hotelero y a un complejo de oficinas y aparcamientos. Ante el revés inicial, el ente municipal ya maneja la idea de abrir un procedimiento de adjudicación directa de los aprovechamientos ante la existencia de interesados.

El resultado supone un revés para las previsiones municipales de obtener ingresos extraordinarios con la enajenación de estos aprovechamientos inmobiliarios. Entre ambas operaciones, el Ayuntamiento aspiraba a captar más de 58 millones de euros.

La parcela que, a priori, concitaba mayor interés es la destinada a albergar un hotel de categoría mínima cinco estrellas. Su precio de salida era de 40,7 millones de euros (IVA incluido). La segunda, destinada a oficinas y aparcamientos, tenía un valor inicial de 17,56 millones de euros (14,5 millones sin IVA).

Nuevo frente litoral

La parcela hotelera era una de las grandes apuestas del Ayuntamiento dentro de la transformación de La Térmica. El planeamiento permite levantar un edificio de planta baja más 11 alturas (PB+11) con una superficie máxima edificable de 16.287,74 metros cuadrados de techo.

De ese volumen, el uso hotelero concentra 11.550 metros cuadrados, mientras que otros 4.737,74 metros cuadrados quedan reservados para usos comerciales vinculados al establecimiento.

El futuro comprador no solo debía asumir el pago de la parcela, sino también una serie de obligaciones asociadas al desarrollo del sector.

Entre ellas figura la urbanización de espacios públicos vinculados al entorno de la finca, el mantenimiento de determinados ámbitos y la incorporación al edificio de los centros de transformación eléctrica previstos.

Además, el pliego establecía limitaciones sobre los usos comerciales, descartando la implantación de grandes superficies minoristas y fijando condiciones específicas para los locales.

La segunda pieza, situada en Camino de la Térmica número 130, correspondía a la parcela R4 del sector. Contaba con una superficie de suelo de 3.420 metros cuadrados y permitía desarrollar hasta 15.021,80 metros cuadrados de techo edificable para oficinas y aparcamientos.

Las cargas y los plazos

Los pliegos de las subastas incorporaban varios elementos que podían influir en la toma de decisiones de los operadores interesados.

En el caso de la parcela hotelera, además del elevado precio inicial, el adjudicatario debía asumir parte de las actuaciones necesarias para completar la implantación del edificio y su conexión con las infraestructuras del sector.

Uno de los aspectos señalados por Urbanismo era la dependencia del suministro eléctrico definitivo de La Térmica respecto a la nueva infraestructura energética prevista tras el desmantelamiento de la actual subestación San Sebastián.

El Ayuntamiento advertía en la documentación contractual de que no se concederían licencias de primera ocupación hasta que la nueva infraestructura eléctrica estuviera operativa. La previsión inicial situaba esa puesta en servicio en mayo de 2028, aunque el propio expediente reconocía un retraso acumulado.