Declarado un incendio forestal en Málaga: un helicóptero y 17 bomberos forestales actúan en Campanillas

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Las claves Generado con IA Se ha declarado un incendio forestal en el paraje Río Campanillas, en la zona de Santa Águeda, Málaga capital. El aviso del incendio se produjo a las 12:16 horas, activando el dispositivo de extinción del Plan Infoca. En las labores de extinción participan 17 bomberos forestales, un helicóptero ligero y una autobomba. Aún no se conocen las causas del incendio ni la superficie afectada por el fuego.

El Plan Infoca ha declarado este lunes un incendio forestal en Málaga capital. En concreto, según los datos aportados en sus redes sociales, las llamas afectan al paraje Río Campanillas, en la zona de Santa Águeda.

El aviso ha sido difundido a las 12.16 horas, momento en el que se ha activado el dispositivo de extinción para hacer frente al fuego.

Según la información facilitada por el organismo regional, en la zona trabajan 17 bomberos forestales, apoyados por un helicóptero ligero y una autobomba.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada.