Del ascenso a Primera al pregón de la Feria: Juan Francisco Funes ya es pregonero oficial de Málaga

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, junto a Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF y pregonero de la Feria de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

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Las claves Generado con IA Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF, ha sido nombrado pregonero oficial de la Feria de Málaga 2026. Funes abrirá la Feria el 15 de agosto, minutos antes del tradicional alumbrado, desde el escenario principal del recinto ferial. El técnico logró el ascenso del Málaga CF a LaLiga EA Sports tras asumir el banquillo en la pasada temporada. El acto de nombramiento coincidió con un encuentro entre el Ayuntamiento y los principales patrocinadores de la Feria, San Miguel y El Corte Inglés.

El entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, ya es oficialmente el pregonero de la Feria de Málaga 2026. El técnico blanquiazul ha recibido este lunes el nombramiento de manos del alcalde, Francisco de la Torre, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento y que supone el primer paso simbólico hacia el inicio de las fiestas.

Funes será el encargado de abrir la Feria la noche del 15 de agosto, primer sábado de las celebraciones. Su pregón tendrá lugar minutos antes del tradicional alumbrado del Real Cortijo de Torres, desde el escenario instalado junto a la portada principal del recinto ferial.

Durante el acto institucional, el alcalde, Francisco de la Torre, ha estado acompañado por la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, quien también participó en la entrega del nombramiento al técnico malaguista.

La designación de Funes llega pocos meses después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del deporte malagueño. Tras asumir el banquillo del primer equipo en la decimoquinta jornada de la pasada temporada, el entrenador logró clasificar al Málaga CF para el 'playoff' de ascenso y culminó el objetivo devolviendo al conjunto blanquiazul a LaLiga EA Sports.

Su trayectoria en el club comenzó en el Atlético Malagueño, donde dirigió al filial desde la temporada 2020/21 y contribuyó al crecimiento de numerosos canteranos que acabaron debutando con el primer equipo. En la campaña 2024/25 consiguió además el ascenso del filial a Segunda Federación antes de dar el salto definitivo al banquillo del Málaga CF.

Encuentro con los patrocinadores de la Feria

Coincidiendo con la recepción oficial al pregonero, el Ayuntamiento mantuvo un encuentro con los representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria de Málaga 2026, San Miguel y El Corte Inglés. En la reunión participaron el responsable de Marketing Clientes de Mahou San Miguel, Miguel de Hoyos, y el delegado regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero.

Con este acto, el Consistorio continúa la cuenta atrás para una Feria que arrancará oficialmente el próximo 15 de agosto, cuando Juan Francisco Funes se dirija a los malagueños antes de que el encendido del alumbrado dé comienzo a una de las celebraciones más multitudinarias de la ciudad.