La segunda gran ampliación del PTA echa a andar: 570.000 metros cuadrados, empresas y hasta 200 viviendas

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque Tecnológico de Andalucía inicia la segunda gran ampliación con la urbanización de 570.000 metros cuadrados. La ampliación prevé una inversión de 18,44 millones de euros y se desarrollará en dos fases hasta 2033. El plan incluye espacio para I+D+i, oficinas, hoteles, comercios, zonas verdes y la construcción de hasta 200 viviendas. Se contempla mejorar las comunicaciones del parque, pudiendo acoger a unas 50.000 personas y reservando suelo para transporte y servicios públicos.

La segunda gran ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) da un paso decisivo. La entidad acaba de poner en marcha el concurso para adjudicar la redacción del proyecto de urbanización, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección de las futuras obras de urbanización del sector SUS-CA.23 'Extensión PTA', la mayor bolsa de crecimiento prevista para la tecnópolis malagueña.

El contrato, con un valor estimado de 900.000 euros (1.089.000 con IVA), permanecerá abierto a ofertas hasta el 30 de septiembre de 2026 y contempla una duración que se extenderá desde enero de 2027 hasta finales de 2033, periodo durante el que también se desarrollará la asistencia técnica durante la ejecución de las obras.

La licitación supone el primer movimiento administrativo de calado tras la obtención del informe ambiental favorable de la Junta de Andalucía y la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico.

De acuerdo con los datos conocidos hasta la fecha, la ampliación permitirá incorporar casi 570.000 metros cuadrados al actual parque tecnológico, reforzando su capacidad para atraer nuevas empresas innovadoras y actividades de investigación, desarrollo e innovación.

El plan parcial prevé una urbanización dividida en dos grandes fases, con una inversión estimada de 18,44 millones de euros, destinada a ejecutar viales, infraestructuras, zonas verdes y el resto de servicios necesarios para poner en carga los nuevos suelos.

El objetivo es ampliar la capacidad del PTA para albergar nuevas compañías tecnológicas y de alto valor añadido, además de generar nuevos espacios públicos y dotaciones comunitarias.

Una de las principales diferencias respecto a planteamientos anteriores es la incorporación de uso residencial.

El desarrollo reserva suelo para la construcción de hasta 200 viviendas, concebidas para complementar la actividad empresarial del parque y favorecer un entorno más mixto, junto con espacios destinados a servicios, comercio, hoteles y equipamientos.

Asimismo, se incluye espacio para responder a las demandas de comunicación futuras en un parque que podría llegar a acoger a unas 50.000 personas. Entre ellas destaca la posible prolongación del Metro y del Cercanías.

Según el plan parcial, la distribución del suelo contempla:

Cerca de 208.000 metros cuadrados para actividades de I+D+i y oficinas.

Más de 30.800 metros cuadrados para usos hoteleros, comerciales, culturales y residenciales.

4.597 metros cuadrados para servicios de interés público y social.

38.400 metros cuadrados para comunicaciones y transportes.

43.804 metros cuadrados para aparcamientos públicos.

83.763 metros cuadrados de red viaria.

133.385 metros cuadrados destinados a zonas verdes públicas.

El contrato se divide en dos fases. La primera de ellas se vincula a la redacción del proyecto en sí, para lo que el futuro adjudicatario dispondrá de un máximo de 28 semanas a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

En la memoria justificativa se indica que cabe la posibilidad de reducir este calendario en 4 semanas "si se presenta la mejora contemplada en los criterios de adjudicación".

La fase 2 queda relacionada con la dirección de la obra de urbanización, que tendrá que ser objeto de licitación.