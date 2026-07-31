Muere un hombre de 65 años tras ser hallado desvanecido en una rotonda de la Avenida de la Luz, en Málaga

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Las claves Generado con IA Un hombre de 65 años ha fallecido tras ser encontrado desvanecido en una rotonda de la Avenida de la Luz, en Málaga. El aviso se recibió a las 06:00 horas, alertando de una persona inconsciente junto a una fuente en la glorieta. Sanitarios, Policía Local y Policía Nacional acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento en el acto. Las circunstancias del suceso y la causa de la muerte aún deben ser determinadas por la investigación.

Un hombre de 65 años ha fallecido a primera hora de este viernes en Málaga capital después de que varios testigos lo encontraran desvanecido en una rotonda de la Avenida de la Luz, en el distrito de Carretera de Cádiz.

Así lo han confirmado a este periódico desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. Desde este organismo han precisado que el primer aviso se recibió a las 06.00 horas de este viernes. En el mismo se alertaba de que una persona permanecía desvanecida junto a la fuente situada en la glorieta.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, de la Policía Local y de la Policía Nacional. A su llegada, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre, de 65 años, en el mismo lugar.

Por el momento no han trascendido las circunstancias que rodean el suceso ni la causa de la muerte, que deberá ser determinada por la investigación correspondiente.