Detenidos dos hombres en Málaga por agredir y amenazar a sus exparejas en menos de 48 horas

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha detenido a dos hombres en diferentes distritos por agredir y amenazar a sus exparejas en menos de 48 horas. Uno de los casos ocurrió en la vía pública del distrito Bailén-Miraflores, donde un hombre agredió y amenazó de muerte a su expareja delante de su nieto menor de edad. El segundo incidente se registró en una vivienda de Cruz del Humilladero, donde el agresor golpeó a su expareja en la cabeza y le arrebató el móvil para impedir que pidiera ayuda. Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial y la Policía recuerda la disponibilidad de servicios de atención a víctimas de violencia de género en Málaga.

La Policía Local de Málaga ha detenido a dos hombres, de 49 y 41 años, como presuntos autores de sendos delitos de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género, en dos intervenciones realizadas en los distritos de Bailén-Miraflores y Cruz del Humilladero.

El primero de los casos tuvo lugar sobre las 16.00 horas del pasado lunes 27 de julio, cuando la Sala 092 recibió varias llamadas alertando de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en plena vía pública, tirándole del pelo y amenazándola de muerte.

A su llegada, los agentes localizaron a la víctima, una mujer de 46 años que se encontraba acompañada por su nieto menor de edad. Mientras uno de los policías la atendía, otro localizó en las inmediaciones al presunto agresor, que resultó ser su expareja.

Según las primeras pesquisas, el hombre habría golpeado a la mujer en distintas partes del cuerpo hasta hacerla caer al suelo, donde presuntamente continuó la agresión y llegó a pisotearla.

Los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales antes de ponerlo a disposición judicial.

Aunque los policías ofrecieron a la víctima trasladarla a un centro sanitario por las lesiones que presentaba, esta prefirió acudir posteriormente por sus propios medios. Asimismo, rechazó presentar denuncia en ese momento, por lo que los agentes actuaron de oficio.

Agresión en una vivienda de Cruz del Humilladero

El segundo arresto se produjo durante la madrugada del 25 de julio, sobre las 4.40 horas, en una vivienda del distrito Cruz del Humilladero.

Según informó la Policía Local, el detenido, de 41 años, presuntamente golpeó varias veces en la cabeza a su expareja. Cuando la mujer consiguió abandonar la vivienda para pedir ayuda, el hombre supuestamente la siguió y le arrebató el teléfono móvil para impedir que alertara a los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso, una patrulla se desplazó al lugar y procedió a la detención del presunto agresor, que también fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial.

La Policía Local recuerda que las víctimas de violencia de género o cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de este tipo pueden contactar con el 016, teléfono gratuito, confidencial y que no deja rastro en la factura telefónica. Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga dispone del Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), operativo las 24 horas a través del 010 y del teléfono de urgencias 679 661 800.