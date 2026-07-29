El Puerto de Málaga blindará al Club Mediterráneo hasta 2057: seguirá 30 años más, pero con nuevas condiciones económicas

El Club Mediterráneo deberá invertir más de 3 millones de euros en los primeros seis meses para formalizar la ampliación de la concesión.

La Autoridad Portuaria recibirá más de 5 millones de euros en tasas durante la prórroga, mejorando notablemente sus ingresos.

El Real Club Mediterráneo seguirá en el Puerto de Málaga hasta 2057, con una prórroga de 30 años y 15 días.

El Real Club Mediterráneo seguirá vinculado al Puerto de Málaga durante las próximas décadas.

La Autoridad Portuaria va a ampliar el plazo de la concesión que permitirá a la histórica entidad deportiva y náutica ocupar sus instalaciones dentro del recinto portuario hasta finales de 2057.

El acuerdo iba a ser aprobado por el Consejo de la Autoridad Portuaria que se celebra este miércoles. Sin embargo, el asunto ha tenido que ser retirado del orden del día a última hora después de que Puertos del Estado no haya remitido un documento necesario para afrontar el trámite.

Sea como fuere, el plan del organismo presidido por Carlos Rubio es el de fijar una prórroga de 30 años y 15 días, que comenzará a contar desde el día siguiente al vencimiento del actual título concesional, fijado para el 15 de diciembre de 2027, y extenderá la ocupación hasta el 31 de diciembre de 2057.

La decisión supone la continuidad de una relación histórica entre el Puerto y una institución fundada en 1873, considerada uno de los clubes náuticos más antiguos de España y estrechamente vinculada a la imagen marítima de Málaga.

Cambio de las condiciones económicas

La prórroga no será una simple extensión del periodo de ocupación. El nuevo escenario implica una modificación sustancial de las condiciones económicas que hasta ahora venía asumiendo el Club Mediterráneo.

La documentación del Consejo fija en 262.831,20 euros el importe anual de las tasas de ocupación y actividad asociadas a la concesión.

El cambio responde a que la actividad desarrollada por la entidad —instalaciones deportivas, actividades sociales, restauración, ocio y servicios administrativos— se considera con autonomía funcional y económica suficiente, por lo que queda sometida al régimen económico-financiero portuario, incluida la tasa de actividad.

Hasta ahora, el Club Mediterráneo disfrutaba de una bonificación del 97,78% en las tasas tras una resolución judicial de los años noventa, lo que reducía notablemente la cantidad abonada al Puerto.

La nueva situación económica supondrá una importante mejora de los ingresos para la Autoridad Portuaria.

Tomando como referencia el periodo de ampliación aprobado, el Puerto ingresará más de 5 millones de euros acumulados únicamente en concepto de tasas, una cantidad muy superior a la que venía percibiendo hasta ahora.

Para poder formalizar la ampliación de la concesión, el Real Club Mediterráneo tendrá que abonar algo más de 3 millones de euros a la Autoridad Portuaria durante los primeros seis meses desde el otorgamiento definitivo de la prórroga.

Esa cifra responde al criterio establecido en la normativa portuaria, que fija la necesidad de que el concesionario acometa inversiones equivalentes al menos al 50% del valor actualizado de la inversión inicial realizada.

La inversión original de 1968 ascendió a unos 210.193 euros, una cantidad que, actualizada con el IPC, supera actualmente los 6 millones de euros.

Una parcela estratégica junto a La Farola

La concesión afecta a una superficie de alrededor de 12.000 metros cuadrados dentro de la zona de servicio del Puerto, aunque la documentación histórica recoge una ocupación inicial de 14.820 metros cuadrados destinada a instalaciones deportivas.

La permanencia del Club Mediterráneo supone mantener uno de los usos tradicionales del frente portuario, en una zona especialmente sensible por la transformación que ha experimentado el Puerto en las últimas décadas.

Desde su origen, la entidad ha estado vinculada a este espacio. Su primera concesión se remonta a una Real Orden Ministerial de 1927, posteriormente sustituida en 1968 por una nueva concesión administrativa con un plazo inicial de 99 años.