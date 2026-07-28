Así será la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga: "Rinde homenaje a la ciudad, la catedral y las tradiciones"

La nueva portada para la Feria del Centro de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

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Las claves Generado con IA La Feria del Centro de Málaga estrenará nueva portada en 2026, situada a los pies de la calle Larios. El nuevo arco, de unos 16 metros de altura, rendirá homenaje a la ciudad, mostrando iconos locales como la Catedral y la Farola. El diseño incluirá referencias a tradiciones malagueñas como los Verdiales, las Biznagas, los espetos y los abanicos. El cambio de portada llega un año después de la renovación del Real, que ahora recrea el Quiosco del Embarcadero de la Reina.

La Feria de Málaga 2026 se está acercando y trae novedades. Una de ellas es el cambio de la portada de la Feria del Centro de Málaga que se coloca cada año a los pies de calle Larios y da la bienvenida a todo aquel que llega o se acerca a los festejos de la capital.

La nueva portada, según han informado desde el Ayuntamiento de Málaga, será un arco de unos 16 metros de altura que "rinde homenaje a la ciudad".

A lo largo de la infraestructura aparecen iconos muy reconocibles de la ciudad como la Catedral o la Farola.

También se rinde homenaje a las tradiciones malagueñas como los Verdiales y las Biznagas, ya que en el diseño se muestra que se colocarán cintas de los sombreros que llevan los verdialeros, biznagas, espetos y abanicos.

De esta manera, se renueva la portada de la Feria del Centro de la ciudad tan solo un año después de que el Ayuntamiento de Málaga también cambiara la portada del Real por un diseño que recrea el Quiosco del Embarcadero de la Reina, construido para recibir a la reina Isabel II en su visita a Málaga en el año 1862.