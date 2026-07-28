Málaga da el paso definitivo para volver a tener bicicletas públicas: 33 millones de euros y 1.000 unidades eléctricas

Imagen de archivo de una de las estaciones de las bicis de alquiler del Ayuntamiento de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga invertirá 33 millones de euros en un nuevo sistema de alquiler de bicicletas públicas con 1.000 unidades eléctricas y 100 estaciones inteligentes. La gestión del servicio correrá a cargo de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el contrato tendrá una duración de 10 años, sin posibilidad de prórroga. El sistema MálagaBici se implantará en fases, permitiendo futuras ampliaciones hasta 2.000 bicicletas y 200 estaciones, e incluirá tecnología de geolocalización y bloqueo remoto. La empresa adjudicataria será responsable del suministro, operación, mantenimiento, atención al usuario y cumplimiento de estándares de calidad y seguridad europeos.

Málaga sigue allanando el camino para recuperar su desaparecido servicio de alquiler de bicicletas públicas.

Tras anunciarse hace algo menos de dos años la decisión por parte del área de Movilidad, ahora el Ayuntamiento da un nuevo paso con la aprobación del pliego de condiciones que regirá la contratación del servicio.

En concreto, este procedimiento incluirá la implantación, puesta en servicio, gestión y operación del servicio público de préstamo de bicicletas de pedaleo asistido.

Se trata del sistema de préstamo de bicicletas eléctricas, cuya gestión dependerá directamente del Consistorio, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Habrá 1.000 bicicletas en 100 estaciones inteligentes y la empresa que resulte adjudicataria deberá suministrar todos los elementos necesarios para poner en marcha el servicio, así como asumir de forma posterior su explotación, conservación, mantenimiento y gestión del sistema.

Buena muestra de la envergadura de la iniciativa es el precio base de licitación, que asciende a 33.234.163,54 euros (IVA incluido). En cuanto al plazo, se marca un periodo de 10 años, sin posibilidad de prórroga.

La financiación se distribuye de la siguiente forma durante esta década de vigencia del contrato: 1.808.642,19 euros en 2027; 3.161.952,89 euros en 2028; 3.205.279,46 euros en 2029; 3.249.472,85 euros en 2030; 3.294.549,95 en 2031; 3.340.528,61 en 2032; 3.387.426,83 en 2033; 3.435.263,02 en 2034; 3.484.055,94 en 2035; 3.533.824,71 en 2036; y 1.610.118,44 en 2037.

Desde principios de 2025, el Consistorio ha aprobado la memoria de declaración de servicio público, se ha adjudicado la redacción del proyecto de obra civil y se ha iniciado la redacción del reglamento de funcionamiento de este servicio.

En este sentido, para la tramitación de este reglamento, que tiene por objeto establecer el marco jurídico que regule la organización, funcionamiento, utilización, tarifas y régimen sancionador de este servicio, la ciudadanía, entidades y organizaciones representativas puedan presentar sus aportaciones al borrador de texto hasta el próximo 17 de agosto a través del Portal de Participación del Ayuntamiento.

De forma paralela, el Ayuntamiento está realizando las obras previas de acometida para el suministro eléctrico de las estaciones de carga.

Así, la implantación de este sistema público, denominado MálagaBici, se desarrollará de forma progresiva y planificada, atendiendo a las siguientes fases:

Fase 0. Planificación, validación e implantación previa:



Esta fase incluirá las actuaciones previas necesarias para la correcta implantación técnica, operativa y funcional del sistema, incluyendo la validación de ubicaciones, integración tecnológica, pruebas, legalizaciones, configuración operativa y restantes actuaciones preparatorias necesarias para la puesta en servicio.

Esta fase incluirá las actuaciones previas necesarias para la correcta implantación técnica, operativa y funcional del sistema, incluyendo la validación de ubicaciones, integración tecnológica, pruebas, legalizaciones, configuración operativa y restantes actuaciones preparatorias necesarias para la puesta en servicio. Fase 1: implantación y puesta en servicio inicial.



La primera fase comprenderá la implantación efectiva y puesta en funcionamiento operativo del sistema público de bicicletas. La implantación inicial del sistema comprenderá, como mínimo, la puesta en funcionamiento de 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones de anclaje inteligente, incluyendo todos los elementos tecnológicos, operativos y funcionales necesarios para la correcta prestación del servicio.



Durante esta fase deberán implantarse y ponerse en funcionamiento todos los elementos materiales, tecnológicos, operativos y funcionales necesarios para la correcta prestación integral del servicio conforme a las condiciones previstas en el pliego de condiciones.

La primera fase comprenderá la implantación efectiva y puesta en funcionamiento operativo del sistema público de bicicletas. La implantación inicial del sistema comprenderá, como mínimo, la puesta en funcionamiento de 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones de anclaje inteligente, incluyendo todos los elementos tecnológicos, operativos y funcionales necesarios para la correcta prestación del servicio. Durante esta fase deberán implantarse y ponerse en funcionamiento todos los elementos materiales, tecnológicos, operativos y funcionales necesarios para la correcta prestación integral del servicio conforme a las condiciones previstas en el pliego de condiciones. Fase 2: ampliación y evolución del sistema.



El sistema deberá diseñarse con criterios de escalabilidad técnica y operativa suficientes para permitir futuras ampliaciones de capacidad, cobertura territorial o funcionalidades del servicio. A estos efectos, el modelo implantado deberá permitir una evolución futura del sistema que, de forma orientativa y sin carácter vinculante para el presente contrato, pueda alcanzar dimensiones superiores, estimadas en torno a 2.000 bicicletas y 200 estaciones.

Características

Además de las 1.000 bicicletas y las 100 estaciones, que deberán contar con motor de 250 W limitado a 25 km/h y estar equipadas con geolocalización, códigos QR de trazabilidad y bloqueo remoto, el pliego contempla alrededor de 20 puntos de anclaje por estación, la puesta en funcionamiento de una plataforma tecnológica para la gestión del sistema, una aplicación y herramientas de acceso para las personas usuarias y un sistema de control y seguimiento. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá contar con un taller, almacenes y medios logísticos, un centro de atención a las personas usuarias y sistemas de información, explotación de datos y comunicación.

Entre las obligaciones del adjudicatario el pliego de condiciones también establece que éste será el responsable de la implantación completa del sistema; suministro y puesta en servicio de bicicletas y estaciones; operación diaria; mantenimiento preventivo y correctivo; reparación y sustitución de elementos; redistribución de bicicletas; limpieza de bicicletas y estaciones; atención a las personas usuarias; gestión de incidencias; mantenimiento de la plataforma tecnológica; suministro de información y datos al Ayuntamiento; cumplimiento de los niveles de disponibilidad y calidad; y colaboración en la reversión del servicio al finalizar el contrato.

La empresa que resulte adjudicataria deberá aportar también manuales técnicos, certificados de conformidad y Marcado CE (producto que cumple con los estándares de seguridad y salud de la Unión Europea), inventarios, registros de mantenimiento, versiones del software y toda la documentación necesaria para controlar el correcto funcionamiento del sistema.

Para la evaluación de las ofertas se tendrán en cuenta criterios evaluables automáticamente (hasta 70 puntos, de los que hasta 53 puntos se corresponden con la oferta económica y hasta 17, que se evaluarán conforme a las mejoras o aspectos de calidad que presenten los licitadores) y criterios sujetos a un juicio de valor (hasta 30 puntos).