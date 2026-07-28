La actriz María Barranco, abanderada de la Feria de Málaga 2026: protagonizará la XLIII Romería

Las claves

Las claves Generado con IA María Barranco será la abanderada de la Feria de Málaga 2026 y encabezará la XLIII Romería el 15 de agosto. La actriz malagueña portará la bandera en un recorrido desde el Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria. La distinción se concede cada año a una personalidad vinculada a Málaga y sus tradiciones. María Barranco, reconocida por su carrera en cine, teatro y televisión, mantiene un fuerte vínculo con su ciudad natal.

La Feria de Málaga 2026 ya tiene abanderada. La Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA) ha decidido que la actriz María Barranco va a portar la Bandera de Málaga durante la XLIII Romería de la Feria de Málaga, que se celebrará el próximo sábado 15 de agosto.

La malagueña encabezará esta Romería que partirá a las 11.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria, según han informado en un comunicado.

La decisión de elegir a Barranco como abanderada fue aprobada por mayoría absoluta durante la reunión de la junta directiva de la entidad, presidida por Rodrigo Bocanegra Valdés.

Cabe señalar que esta distinción se entrega cada año a una personalidad estrechamente vinculada a la ciudad y a sus tradiciones.

La Asociación Centro Histórico de Málaga invita a malagueños y visitantes a participar en esta celebración, considerada la romería urbana más bella y con mayor tradición de Andalucía.

El recorrido atravesará las principales calles del centro histórico para continuar por calle Victoria hasta el Santuario, donde se celebrará la tradicional misa en honor a Santa María de la Victoria, patrona de Málaga.

La organización anima a participar tanto a pie como en coche de caballos, contribuyendo así a mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la Feria de Málaga para seguir disfrutando de la Feria del Centro.

La celebración de esta edición de la Romería cuenta con el apoyo del Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, Málaga de Moda, Talento Original, CaixaBank, con la colaboración de Fundación "la Caixa", Hampton by Hilton Málaga Martiricos, Grupo Safamotor, Cruzcampo, Cartojal y Coca-Cola, entidades cuyo respaldo hace posible la organización y continuidad de este emblemático acto que cada año reúne a miles de personas en torno a una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

María Barranco

Nacida en Málaga, María Barranco es una de las actrices más reconocidas y queridas del panorama audiovisual español.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha desarrollado una brillante carrera en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en uno de los grandes nombres de la interpretación en nuestro país.

Su popularidad llegó de la mano de Pedro Almodóvar con Mujeres al borde de un ataque de nervios, una película clave en la historia del cine español.

A lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos del país y ha sido reconocida con dos Premios Goya a la Mejor Actriz de Reparto, consolidando una trayectoria marcada por la versatilidad y el talento.

Aunque su carrera la ha llevado a los principales escenarios y platós nacionales e internacionales, María Barranco siempre ha mantenido un estrecho vínculo con Málaga, ciudad de la que ha hecho gala en numerosas ocasiones y con la que mantiene una relación constante a través de su participación en iniciativas culturales y sociales.