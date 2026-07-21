El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo en Málaga: más de 300 puestos de ropa, antigüedades y artesanía

Las claves

Las claves Generado con IA El mercadillo del Real Cortijo de Torres en Málaga es el más grande de la ciudad, con 315 puestos y dos cafeterías, y se celebra todos los domingos. Ofrece una gran variedad de productos, desde ropa y accesorios nuevos y de segunda mano hasta artesanía, cerámica y textil de hogar. Incluye una zona especial de antigüedades con 136 puestos, donde se pueden encontrar muebles, piezas de colección y objetos vintage. Durante la semana, Málaga cuenta con otros mercadillos destacados en barrios como Teatinos (lunes), avenida Europa (miércoles) y Ciudad Jardín (jueves).

Llega el fin de semana y uno de los planes favoritos de muchos malagueños es recorrer los mercadillos de segunda mano, perfectos para descubrir todo tipo de productos durante un paseo mañanero. Hay opciones para todos los gustos, y suelen triunfar especialmente los que ofrecen antigüedades y ropa vintage.

En la provincia de Málaga son numerosos los mercadillos que se celebran cada semana. En la capital, uno destaca por encima del resto por ser el más grande de la ciudad: el que se instala cada domingo en el Real Cortijo de Torres, la misma zona en la que se celebra la Feria de Málaga.

Situado en la avenida de las Malagueñas, es el rastro más famoso y multitudinario de Málaga, con 315 puestos y dos cafeterías. En él se puede encontrar toda clase de objetos, tanto nuevos como usados, que pueden llegar a convertirse en verdaderos tesoros.

Horario y qué comprar

Ubicado en un espacio amplio y bien organizado, permite a los visitantes moverse con facilidad entre los puestos. Permanece abierto al público desde las 09.00 hasta las 15.00 horas.

La oferta es muy variada: ropa, calzado y accesorios, tanto nuevos como de segunda mano, además de artesanías y productos típicos de la zona, como cerámica y bisutería. También hay hueco para la alimentación y el textil de hogar.

El recinto cuenta además con una segunda zona dedicada especialmente a las antigüedades. Se ubica en la calle José Blánquez 'El Maño', junto a los puestos del mercadillo principal, y reúne 136 puestos con objetos vintage y artículos usados de todas las épocas.

Es habitual encontrar muebles y piezas de colección que atraen a quienes buscan algo único, junto a artículos para el hogar, textiles, decoración o juguetes. El mercado suele estar muy concurrido, ya que es un punto de encuentro tanto para locales como para visitantes. Es recomendable llegar temprano y llevar efectivo, ya que muchos vendedores no aceptan tarjeta.

Mercadillos durante la semana

El del Cortijo de Torres no es el único: durante la semana son muchos los mercadillos que se pueden encontrar en Málaga. Los lunes destaca el del barrio de Teatinos, con más de 94 puestos en la calle Andrómeda. En él se puede adquirir calzado, textil, confección, fruta, verdura, menaje de cocina, encurtidos, plantas y flores. Permanece abierto desde las 09.00 hasta las 14.00 horas.

Otro de los más grandes es el de la avenida Europa, que se instala los miércoles en la explanada de dicha avenida. Cuenta con más de 167 puestos y una cafetería, con artículos de todo tipo, y abre de 09.00 a 14.00 horas.

Los jueves, el mercadillo se traslada a Ciudad Jardín, en la avenida Jacinto Benavente, junto al polideportivo de la barriada. Es otro de los que mayor número de puestos reúne, 120 en total, con artículos de todo tipo y el mismo horario, de 09.00 a 14.00 horas.