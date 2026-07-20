Vandalizan la estatua del Marqués de Larios en Málaga: hay una investigación abierta para encontrar al autor

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven vandalizó la estatua del Marqués de Larios en Málaga pintando su rostro con spray rojo durante los festejos por la victoria de la selección española en el Mundial. El acto fue grabado en vídeo y presenciado por una multitud, que abucheó y recriminó al autor mientras cometía el acto vandálico. La Policía Local ha abierto una investigación y analiza las imágenes para identificar y sancionar al responsable. Un operario municipal comenzó a limpiar la estatua al día siguiente para retirar la pintura aplicada durante el incidente.

La Policía Local ha abierto una investigación para identificar al joven que vandalizó el emblemático monumento al Marqués de Larios, ubicado en la Alameda Principal de Málaga, durante los festejos por la victoria de la selección española en el Mundial.

El autor de los hechos aprovechó la aglomeración para subirse a lo más alto del pedestal y pintar el rostro de la escultura con spray rojo.

El incidente, que quedó registrado en un vídeo al que ha tenido acceso este periódico, ocurrió en mitad de la euforia colectiva en el Centro de Málaga.

En las imágenes se observa a varios jóvenes encaramados a la estructura del monumento, pero es uno de ellos, vestido de negro, quien saca un spray de pintura y desfigura la cara de la histórica estatua de bronce.

A pesar del ambiente festivo, la acción no contó con el respaldo de la multitud. En las grabaciones se escucha claramente cómo gran parte de los presentes comienzan a increpar al autor, dedicándole abucheos y gritos de desaprobación ("¡No, no!" o "¡Fuera!") al percatarse del daño que estaba causando al patrimonio de la ciudad.

La imagen del Marqués de Larios esta mañana. PT

Las autoridades ya están analizando las imágenes de los vídeos y las cámaras de seguridad de la zona para proceder a la identificación y posterior sanción del responsable de este acto vandálico.

Así, según han confirmado fuentes municipales, la madrugada en la capital ha sido tranquila, sin ningún altercado de importancia.

Un trabajador limpia al Marqués. PT

Sobre las doce del mediodía, un operario se encontraba realizando labores de limpieza para retirar cuando antes la pintura que le fue rociada anoche.