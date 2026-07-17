Un barrio entero contra un ladrón en Málaga: entró a robar en una joyería y fue detenido gracias al vecindario

Las claves

Las claves Generado con IA Un ladrón intentó robar una joyería en el barrio de Las Chapas, Málaga, actuando junto a un cómplice que lo esperaba en moto. La rápida reacción y colaboración del vecindario fue clave para frustrar la huida, bloqueando y reduciendo al sospechoso hasta la llegada de la Policía Nacional. Durante la persecución, el ladrón fue interceptado con una zancadilla y un choque con un patinete, además de ser despojado del casco y retenido por los vecinos. La Policía Nacional arrestó al presunto autor y mantiene abierta la investigación para localizar al segundo implicado en el robo.

Una escena de "película". Así definen los vecinos del barrio malagueño de Las Chapas lo vivido en la noche de este jueves, 16 de julio, en sus calles.

Gracias a la impresionante colaboración del vecindario, la Policía Nacional pudo arrestar a un hombre que, minutos antes, habría accedido al local de una joyería ubicada en la calle Martínez Maldonado para robar.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas. Al ver vestido al caco de forma elegante, con camisa de color blanco, y ocultando su rostro con un casco, los vecinos no tardaron en reconocer las intenciones de este hombre que intentaba huir tras cometer un robo con violencia en la joyería.

La huida del sospechoso comenzó a pie a toda velocidad por la acera de la transitada avenida, mientras era perseguido de cerca por un testigo que lo increpaba. Desde los bloques, algunos vecinos gritaban: "¡Un ladrón, un ladrón!".

Al llegar a la esquina, donde está la heladería Kalúa, la rápida reacción de un ciudadano, que le propinó una precisa zancadilla, que hizo que el presunto delincuente rodara por el asfalto.

A pesar del fuerte impacto, el individuo logró levantarse y cruzar la calzada esquivando el tráfico para dirigirse hacia el punto donde un cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta en marcha para asegurar la huida. Sin embargo, la impunidad duró pocos segundos.

Antes de que el vehículo pudiera acelerar, un patinete que venía en sentido contrario se choca contra él provocándole una nueva caída.

El conductor de la moto, ante una multitud de ciudadanos enfurecidos que se abalanzó sobre el vehículo, abogó por huir dejando tirado en el suelo a su compañero, que recibió todo un linchamiento de la ciudadanía, que logró reducirlo.

Durante la refriega, los vecinos lograron quitarle el casco de motorista, descubriendo que llevaba una media en la cabeza a modo de pasamontañas para no ser reconocido. "Es que lleva una media en la cabeza, como en las películas", apunta, incrédulo, el vecino que graba los hechos.

Un hombre mayor llegó incluso a esgrimir una silla metálica de una terraza cercana con la intención de golpear al retenido, aunque otros presentes evitaron males mayores y este acaba abogando por retirar el patinete del joven que impacta contra el caco, que no duda en sumarse poco después también a los golpes.

A pesar de la superioridad numérica de los captores, el sospechoso —un hombre barbudo de complexión muy robusta— logró zafarse momentáneamente tras un violento empujón, emprendiendo una segunda carrera calle abajo e intentando esquivar a otros transeúntes que trataban de cortarle el paso junto a una hilera de coches estacionados a golpes.

Fue tal la magnitud de lo ocurrido que varios ciudadanos alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía sobre "una pelea" y eran pocos los ciudadanos que sabían describir qué estaba ocurriendo. Si bien, alguno mencionaba un robo como posible motivo de la trifulca.

En un momento del vídeo parece que el ladrón saca un arma, o bien una táser, o un puño americano, no se termina de apreciar en las imágenes, que logra frenar a alguno de los vecinos que estaban intentando frenarlo.

Sin embargo, la desesperada escapada del atracador fue en vano. La tenaz persecución de los vecinos del barrio de Las Chapas no cesó hasta que las patrullas de la Policía Nacional, alertadas de inmediato por los testigos, interceptaron y procedieron al arresto definitivo del individuo.

Ahora mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos y localizar al segundo implicado del robo. No ha trascendido si consiguieron llevarse algún botín de la joyería. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el local, pero han declinado hacer declaraciones al respecto.