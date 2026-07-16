Málaga recupera Armengual de la Mota tras las obras del Metro: vuelve uno de sus grandes ejes comerciales

Imagen de la calle Armengual de la Mota tras la reurbanización. Junta de Andalucía

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Las claves Generado con IA Armengual de la Mota reabre tras las obras del Metro de Málaga, recuperando su función como eje comercial junto a El Corte Inglés. La reurbanización ha devuelto la distribución original del tráfico, incorporando cuatro carriles hacia avenida de Andalucía y tres hacia calle Mármoles, además de una vía ciclista. Se han realizado mejoras urbanas, como nuevos parterres, elementos de jardinería y la recuperación de dos ceibas de gran tamaño trasplantadas durante las obras. La obra incluyó la ejecución de 90 metros de túnel bajo la calle y la intervención en redes de servicios urbanos, con una inversión total prevista de 244 millones de euros para la prolongación del Metro.

La calle Armengual de la Mota vuelve a respirar tras meses estrangulada por la obra del Metro de Málaga.

Este eje viario de la ciudad, situado junto a El Corte Inglés, empieza a recuperar parte de lo que fue antes de que las máquinas del suburbano, en su avance hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, tomasen la zona.

La Junta de Andalucía ha informado este jueves de la culminación de los trabajos de reurbanización de este tramo, actuación que ha permitido devolver a la calle su configuración previa a los trabajos y recuperar una superficie de 11.450 metros cuadrados comprendida entre la glorieta de la plaza Poeta Manuel Alcántara y el cruce con calle Cerrojo.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha remarcado que se trata de "la primera recuperación de un espacio urbano desde que comenzaran las obras de prolongación del Metro. Con ello, se devuelve a este eje estratégico una imagen más próxima a la que tenía antes del inicio de los trabajos.

La circulación rodada recupera prácticamente su distribución original: cuatro carriles hacia avenida de Andalucía y tres hacia calle Mármoles, además de una vía ciclista en calzada. También vuelve a estar operativo el giro a la izquierda situado junto al Edificio Santander, utilizado habitualmente por los autobuses urbanos.

Otra imagen de Armengual de la Mota. Junta de Andalucía

Más allá de la restitución del tráfico, la actuación ha introducido mejoras urbanas con nuevos elementos de jardinería y sombra. Los parterres se han diseñado siguiendo la misma estética que el entorno de plaza de la Solidaridad, Albert Camus y la glorieta Poeta Manuel Alcántara, zonas también renovadas con motivo de la llegada del Metro al Centro Histórico.

Uno de los elementos más singulares ha sido la recuperación de las dos ceibas de gran tamaño existentes en el entorno, que fueron trasplantadas durante las obras mediante un sistema destinado a conservar sus raíces y ramas. Ahora quedan protegidas mediante parterres revestidos de acero corten.

También se ha remodelado el cruce frente al Edificio Santander y El Corte Inglés, donde se ha creado una nueva isleta con bancos y árboles que aportarán sombra cuando alcancen porte suficiente. En este punto también se ha recolocado la estatua del beato Tiburcio Arnaiz, restaurada con el azulejo original y una nueva placa de bronce.

Obra subterránea

La recuperación de la superficie llega después de una de las fases más complejas de la prolongación del Metro. Bajo Armengual de la Mota se ha ejecutado el túnel mediante el sistema cut & cover, con la construcción de muros pantalla, la losa superior y la excavación interior.

En concreto, bajo esta calle ya se han ejecutado los primeros 90 metros de túnel, además de la excavación del primer nivel y la construcción de la losa intermedia.

Los trabajos también obligaron a intervenir sobre numerosas redes de servicios urbanos. Entre las actuaciones realizadas destacan el desvío y reposición de diez líneas de media tensión, redes de telecomunicaciones y mejoras del drenaje. En el cercano pasaje Compositor Lehmberg Ruiz se repuso además un gran marco de Emasa que discurría originalmente por calle Hilera.

La prolongación del Metro hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza cuenta con una longitud de 1,8 kilómetros completamente soterrados y está dividida en tres tramos de obra civil, con una estación en cada uno.

La inversión prevista alcanza los 244 millones de euros, incluyendo instalaciones, arquitectura y señalización ferroviaria, con financiación europea a través de fondos Feder.