Un robo en una perfumería de Málaga acaba en persecución de película: rociaron con extintores a la Policía

Las claves

Las claves Generado con IA Un grupo de ladrones reventó el escaparate de una perfumería Primor en Málaga con un Audi y una maza. Tras el robo frustrado, los delincuentes huyeron a gran velocidad y embistieron un vehículo policial durante la persecución. En la huida, los ladrones rociaron extintores y los lanzaron contra la patrulla policial para intentar evadir a los agentes. Los agentes perdieron a los fugitivos cerca de Casabermeja y los productos sustraídos quedaron en el local; la investigación sigue abierta.

Una espectacular persecución policial tuvo lugar en la madrugada de este martes en la zona oeste de Málaga capital, después de que los agentes frustraran un robo en el local que la cadena de perfumerías Primor tiene en la avenida de Velázquez, en la barriada de El Torcal.

Los ladrones reventaron el escaparate del local a bordo de un Audi y con la ayuda de una maza, lo que hizo saltar las alarmas de seguridad. Hasta la zona se trasladaron rápidamente dos unidades policiales, una de ellas de la Policía Local, que trató de cortar el paso a los cacos.

Los ladrones se montaron corriendo en el coche para darse a la fuga. Según las fuentes consultadas, en ese momento los fugitivos cogieron una importante velocidad y golpearon con virulencia uno de los vehículos policiales del operativo.

Algunos vecinos de la zona explican que vivieron momentos "de película", ya que las patrullas persiguieron a los ladrones a alta velocidad por la MA-21, en dirección a Antequera.

Durante la persecución, los responsables del alunizaje habrían rociado dos extintores contra el vehículo policial cuando este circulaba en paralelo con ellos en la autovía, algo que los agentes lograron esquivar.

Cuando se les acabó el contenido de los extintores, los ladrones habrían lanzado uno de ellos directamente sobre el coche patrulla, que también consiguió sortearlo. A continuación arrojaron el segundo extintor, que no llegó a impactar contra el vehículo y quedó sobre la calzada, provocando que el vehículo policial estuviera a punto de salirse de la carretera.

Los fugitivos continuaron en dirección Córdoba-Sevilla y los agentes los perdieron a la altura de Casabermeja. Las sacas con los productos sustraídos quedaron dentro del local. Hasta el momento no consta ninguna detención. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta para tratar de esclarecer los hechos.