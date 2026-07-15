Málaga instalará una pantalla gigante en el Auditorio Cortijo de Torres para ver la final del Mundial el próximo domingo

Imagen de un concierto en el auditorio municipal Cortijo de Torres. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga instalará una pantalla gigante en el Auditorio Cortijo de Torres para ver la final del Mundial el domingo 19 de julio. La entrada al evento será gratuita, pero los asistentes deberán inscribirse previamente para controlar el aforo. El concejal de Deportes, Borja Vivas, ha explicado que podrían colocarse vallas en el centro de la ciudad si hay celebraciones tras el partido.

Todo el país tiene una cita con la Selección Española de Fútbol este próximo domingo 19 de julio. La final del Mundial está a la vuelta de la esquina y los malagueños que quieran podrán ver el partido en el Auditorio Cortijo de Torres.

El Ayuntamiento de Málaga colocará el próximo domingo una pantalla gigante en el auditorio para que todo el que lo desee pueda ir allí a ver este histórico encuentro. Así lo ha informado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, este miércoles.

Además, ha explicado que las entradas serán gratuitas, pero será necesario que los asistentes se inscriban para llevar un control de los aforos "porque al final si no se nos puede ir un poco de madre".

En cuanto a la celebración, el concejal ha señalado que no descarta que coloquen vallas en alguna rotonda del centro de la ciudad en el caso de que haya una celebración.

"Tenemos experiencia, porque muy poquito con el Málaga hemos también vivido esos momentos, con lo cual nos servirá el proceso si es que España gana, pero bueno, creo que todavía no está estipulado", ha señalado.