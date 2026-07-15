Las claves

Las claves Generado con IA La fachada de la Casa Hermandad de la Expiración en Málaga exhibe una lona con el mensaje "Hacienda: no te renta", parte de una campaña internacional contra la Agencia Tributaria. La campaña, impulsada por el bufete Amsterdam & Partners LLP, exige eliminar los bonus de los inspectores y el pago previo para recurrir sanciones tributarias. El bufete representa a contribuyentes, incluidos extranjeros bajo la Ley Beckham, que se consideran perjudicados por las inspecciones fiscales en España. El edificio ya ha sido utilizado para otras campañas publicitarias polémicas, como anuncios de cerveza y mensajes electorales.

La fachada de la casa de hermandad de la Archicofradía de la Expiración, en pleno centro de Málaga, luce de nuevo una gran lona publicitaria. En esta ocasión, el mensaje no promociona una marca de cerveza ni una candidatura política, sino una campaña internacional contra la Agencia Tributaria española.

"Hacienda: no te renta" es el lema principal que preside el andamiaje del inmueble, acompañado de dos reivindicaciones concretas: acabar con los bonus de los inspectores y con la exigencia de pagar para poder recurrir una sanción. Una segunda lona, colocada en el lateral del edificio, promociona el libro Hacienda y el Estado Dual mediante un código QR.

El libro, publicado el 3 de junio de 2026, examina, según sus propios autores, los problemas del sistema tributario español y propone una serie de reformas para el debate público.

La publicidad forma parte de Spanish Tax Pickpockets, una campaña de defensa jurídica internacional impulsada por el bufete Amsterdam & Partners LLP, con sedes en Londres y Washington.

La firma, fundada por los abogados Robert Amsterdam y Christopher Wales, asegura representar a un grupo de contribuyentes, entre ellos extranjeros acogidos a la conocida como Ley Beckham, que se consideran perjudicados por inspecciones y reclamaciones económicas de la Agencia Tributaria.

Amsterdam ha calificado a los inspectores de Hacienda como "depredadores que se comen lo que matan" y ha llegado a asegurar que el miedo de los españoles al Fisco no lo ha visto en ningún otro país, incluida Rusia.

Wales, por su parte, denuncia falta de transparencia en los criterios que la Agencia Tributaria emplea para seleccionar a quién inspecciona. La Agencia Tributaria y los inspectores han rechazado estas acusaciones, según recogen medios que han cubierto la campaña en diferentes puntos del país.

La lona instalada en Málaga no es la primera de estas características. El bufete ya desplegó un mensaje similar en la plaza de Chamartín de Madrid, y también ha publicado anuncios a página completa en diarios nacionales dirigidos a la directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor.

Un soporte con historial

El edificio elegido para la campaña no es ajeno a la polémica publicitaria. La fachada de la Casa Hermandad de la Expiración ha acogido en los últimos años varias lonas comerciales de gran formato, entre ellas una de cerveza Águila.

El inmueble también fue escenario de polémica en mayo de 2026, cuando se instaló una lona electoral del entonces candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, con el lema "Con la fuerza de Andalucía". La Cofradía se desvinculó entonces de la colocación del anuncio y remitió toda responsabilidad a la empresa gestora del soporte.