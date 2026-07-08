Más de 50 actividades gratis y un conciertazo: La feria de Málaga que tienes que pisar sí o sí a mitad de julio

Imagen de archivo de la procesión de la Virgen de El Carmen de El Palo. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de El Palo se celebra del 14 al 19 de julio con más de 50 actividades gratuitas para todas las edades. El acto central es la procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen el 16 de julio, uno de los momentos más emblemáticos. El sábado 18 de julio destaca el concierto de Merche y la Feria de Día de Echeverría con música, baile y actividades ecuestres. El domingo 19 habrá una paella popular y el Día del Niño, con atracciones a precio reducido para cerrar las fiestas.

Málaga ya cuenta los días para una de sus citas más mágicas y marineras del verano. Seis días de fiesta ininterrumpida, más de 50 planes gratis y un broche de oro musical que promete colapsar el barrio de El Palo. Te contamos las fechas clave que no te puedes perder.

La Feria de El Palo ya tiene todo preparado para volver a convertirse en uno de los grandes acontecimientos del verano en Málaga.

Del 14 al 19 de julio, el popular barrio marinero celebrará sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una programación que reúne más de 50 actividades para todas las edades, entre conciertos, espectáculos flamencos, actividades infantiles, feria de día, concursos y la tradicional procesión marítimo-terrestre, uno de los momentos más esperados del calendario festivo malagueño.

El concejal del distrito Este, Carlos Conde, ha presentado este martes el programa de una edición que volverá a convertir la plaza del Padre Ciganda en el corazón de la feria. Allí se instalarán las casetas de peñas y asociaciones del barrio, el escenario principal y buena parte de la oferta gastronómica y de ocio, mientras que las atracciones se extenderán hasta la plaza Virgen Milagrosa.

Cartel anunciador de la feria de El Palo. Ayuntamiento de Málaga

El gran día

El acto central volverá a celebrarse el jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

La imagen saldrá a las 17.00 horas desde la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias para recorrer las calles de El Palo antes de llegar al mar, donde protagonizará la tradicional procesión marítima acompañada por embarcaciones engalanadas, una de las imágenes más icónicas del verano en la capital.

El recorrido incluirá la avenida Juan Sebastián Elcano, Arquitecto Eduardo Esteve, Salvador Allende, carril de la Milagrosa, Quitapenas y Banda del Mar. El embarque tendrá lugar frente al colegio SAFA-ICET y, tras regresar a tierra, la Virgen continuará su recorrido hasta volver al templo.

La programación musical volverá a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas.

La cantante Merche será la gran protagonista con un concierto previsto para la noche del sábado 18 de julio en la plaza del Padre Ciganda.

Junto a ella también actuarán Álvaro García, Salma, N-One, María Lozano, Capitán Vinilo, la Orquesta A Compás Musical y los DJ Paco Gómez, Lucena y Félix Gutiérrez.

Además, habrá espectáculos flamencos y exhibiciones de baile con las academias de Montse Bravo, Ana María Torralvo y Alicia Lara.

Feria de día, caballos y gastronomía

Uno de los días con mayor ambiente será el sábado 18 de julio, cuando se celebre la Feria de Día de Echeverría, entre las 11.00 y las 18.00 horas.

La avenida de Pío Baroja acogerá actuaciones musicales, academias de baile, coros rocieros, un paseo de caballos y enganches, concursos de jinetes y amazonas, además de la elección de la Reina de la Feria de Día de Echeverría.

Durante la jornada también actuarán Carlos Bravo y el grupo Radio 80.

La feria arrancará oficialmente el martes 14 de julio con el espectáculo inaugural, los fuegos artificiales y la elección de Miss y Míster Feria El Palo 2026.

El miércoles estará dedicado a los mayores, con una cena homenaje y la elección de la Reina y el Rey de la Tercera Edad.

El domingo 19 comenzará con una paella popular, que servirá además para presentar el cartel del 59.º Concurso Nacional de Albañilería Manuel Peláez Santiago, organizado por la Peña El Palustre.

Ese mismo día se celebrará también el Día del Niño, con las atracciones mecánicas a precio reducido a partir de las 18.30 horas, poniendo el broche final a seis días de actividades en uno de los barrios con mayor tradición festiva y marinera de Málaga.

Las citas imprescindibles de la Feria de El Palo 2026