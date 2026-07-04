Un año del Metro de Málaga en Bailén-Miraflores: de la primera piedra al cambio de paisaje en Eugenio Gross

Las claves

Las claves Generado con IA Hace un año comenzó la construcción del tramo Hilera-Eugenio Gross del Metro de Málaga, con una inversión de más de 46 millones de euros. El cierre al tráfico de la calle Eugenio Gross en noviembre de 2025 transformó la vida y el paisaje del barrio Bailén-Miraflores. Durante las obras se ha descubierto una extensa necrópolis romana, con más de 700 enterramientos, lo que ha obligado a ampliar las investigaciones arqueológicas. La llegada del Metro al Hospital Civil se retrasa y, en el mejor de los casos, el nuevo ramal entraría en funcionamiento a finales de 2030.

Hace exactamente un año, el Metro de Málaga dio un nuevo salto en su expansión hacia el norte de la ciudad.

El 4 de julio de 2025, con la colocación simbólica de la primera piedra del tramo Hilera-Eugenio Gross, la Junta de Andalucía activaba la segunda de las tres grandes fases del ramal que debe llevar el suburbano hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Era un paso decisivo. No solo porque suponía poner en marcha un tramo de 653 metros y una inversión superior a los 46 millones de euros, sino porque el Metro cruzaba una nueva frontera urbana para instalarse en uno de los barrios más poblados de Málaga.

La infraestructura, que durante años transformó el paisaje de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Teatinos o el Centro, iniciaba entonces su desembarco en Bailén-Miraflores.

Doce meses después, el Metro ya forma parte del día a día del barrio.

Otra imagen de la obra del Metro de Málaga. S. Sánchez

De la primera piedra al corte de Eugenio Gross

Aunque el acto institucional se celebró el 4 de julio, el verano de 2025 transcurrió entre trabajos previos poco visibles para los vecinos: desvíos de servicios, auscultación de edificios y la reorganización del tráfico en el entorno de la rotonda de Las Chapas.

El gran cambio llegó en noviembre. La calle Eugenio Gross, uno de los principales ejes de comunicación del distrito y por el que circulaban unos 15.000 vehículos diarios, quedó cerrada al tráfico para permitir el avance del túnel.

La imagen cambió de un día para otro. Donde hasta entonces circulaban coches y autobuses comenzaron a aparecer vallas, maquinaria y operarios. Los primeros días estuvieron marcados por las dudas de muchos vecinos sobre los nuevos itinerarios, las modificaciones del transporte público y los accesos a garajes y calles adyacentes.

Con el paso de los meses, el barrio ha ido adaptándose a una nueva realidad que, según la planificación inicial, se prolongará durante cerca de tres años.

El escenario también ha cambiado desde el punto de vista de la propia infraestructura. Cuando comenzó este segundo tramo, la Junta mantenía en ejecución la obra entre Guadalmedina e Hilera, mientras preparaba la licitación del tercer y último sector, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Un año después, ese último paso está a las puertas de comenzar tras completarse los últimos trámites administrativos para la dirección de obra. Cuando arranquen los trabajos, los cerca de 1,8 kilómetros de prolongación hasta el entorno del Hospital Virgen de la Esperanza estarán completamente en construcción.

La cuchara de excavación de una de las máquinas pantalladoras del Metro de Málaga. S. Sánchez

El impacto de la arqueología

El avance hacia el Hospital no ha estado exento de imprevistos. En el primer tramo, entre Guadalmedina e Hilera, la excavación arqueológica, que sigue viva, ha sacado ya a la luz una extensa necrópolis romana desconocida hasta entonces.

Lo que comenzó como un hallazgo puntual ha terminado convirtiéndose en una de las intervenciones patrimoniales más relevantes de los últimos años en Málaga, con más de 700 enterramientos documentados.

El descubrimiento ha obligado a ampliar las investigaciones y ha condicionado el desarrollo de una parte de las obras, recordando que el subsuelo malagueño sigue guardando capítulos inéditos de su historia.

Un destino lejano

Cuando se anunció la prolongación del Metro hacia el Hospital Civil, el horizonte temporal situaba la llegada del suburbano en torno a 2027.

Hoy ese calendario ha cambiado por completo. Aunque las obras de los dos primeros tramos avanzan, con los condicionantes antes apuntados, y el arranque del tercero de los tajos (Eugenio Gross-Blas de Lezo) es inminente, aún quedan por licitar y ejecutar contratos esenciales, como las instalaciones ferroviarias, la arquitectura de las estaciones, la señalización y las posteriores pruebas de funcionamiento.

Todo ello hace que el escenario más optimista sitúe la entrada en servicio del nuevo ramal a finales de 2030.