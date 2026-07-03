La gran transformación eléctrica que prepara Endesa para acompañar el crecimiento de Málaga

Endesa presenta el avance del plan de inversión en la red de distribución de la ciudad de Málaga para 2026 cercano a los 10 millones de euros. Endesa

Las claves

Las claves Generado con IA Endesa invertirá cerca de 10 millones de euros hasta 2026 para reforzar la red eléctrica de Málaga, un 40% más que el año anterior. El plan se centra en aumentar la capacidad de la red, digitalizar infraestructuras y mejorar la calidad del suministro para más de 315.000 puntos de suministro. Las actuaciones incluyen la ampliación y modernización de subestaciones como Ramos, Montes, Universidad y la construcción de la nueva subestación Virreina. Se desplegarán casi 15 km de nuevas líneas eléctricas y se renovarán 50 centros de transformación, junto a una inversión de 1,5 millones de euros para digitalizar la red con sistemas de sensorización y telecontrol.

El director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, y el director de e-distribución en Andalucía y Extremadura, Emilio Jiménez, han presentado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el avance del plan de inversión en la red de distribución eléctrica de la ciudad para 2026, dotado con cerca de 10 millones de euros, un 40% más que el ejercicio anterior.

El encuentro, en el que también ha participado la responsable de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía Oriental, Susana Carillo, ha servido para detallar el grado de ejecución del programa, que ya se encuentra en torno al 45%.

El plan se centra en tres grandes ejes: el aumento de la capacidad de la red, la digitalización de las infraestructuras y la mejora de la calidad del suministro eléctrico para los más de 315.000 puntos de suministro que dan servicio a más de 600.000 habitantes en la capital.

Más capacidad para una red en crecimiento

Una de las principales líneas de actuación es el refuerzo de la capacidad de la red de distribución, con una inversión de 2,7 millones de euros destinada a subestaciones clave de la ciudad.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la ampliación de las subestaciones de Ramos y Montes, que transforman energía de 220 a 132 kilovoltios y actúan como punto de conexión entre la red de transporte y la de distribución. Cuando finalicen las obras, previstas para 2028, estas instalaciones sumarán 300 megavatios adicionales de potencia, lo que supone un incremento de capacidad de hasta el 50% en algunos casos.

También está en marcha la instalación de una nueva máquina transformadora en la subestación Universidad, que permitirá aumentar en torno a un 50% su capacidad en media tensión una vez concluida.

A ello se suma la construcción de la nueva subestación Virreina, en el norte de Ciudad Jardín, que contará con dos transformadores de 40 megavatios y reforzará el suministro en esta zona de expansión de la ciudad.

Infraestructuras para el crecimiento urbano

Endesa trabaja además en la planificación de la futura subestación Málaga Centro, una infraestructura estratégica de 220 a 66 kilovoltios diseñada para responder al crecimiento urbanístico y económico de la capital.

El proyecto está pendiente de su inclusión en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030, aunque la compañía ya ha comenzado a desarrollar las infraestructuras de distribución necesarias para agilizar su ejecución.

Del total del plan de inversión, 5,7 millones de euros se destinan a mejorar la calidad del servicio.

En este apartado, la compañía está desplegando casi 15 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, combinando redes soterradas de media y baja tensión en barrios como Cristo de la Epidemia, Mangas Verdes, Avenida Europa, Puerto de la Torre, La Palmilla o Santa Rosalía-Maqueda.

El programa incluye además la renovación de 50 centros de transformación y la modernización de varias subestaciones, con el objetivo de mejorar la fiabilidad del suministro y reducir incidencias.

También destaca el soterramiento de las líneas aéreas Casabermeja-Ramos y Archidona-Ramos, en el entorno de El Atabal, una actuación que además permitirá incrementar la capacidad de transporte eléctrico.

Digitalización

Otro de los pilares del plan es la digitalización de la red, con una inversión superior a 1,5 millones de euros.

Endesa está incorporando sistemas de sensorización y telecontrol que permiten monitorizar en tiempo real parámetros como cargas, tensiones o temperatura de las instalaciones. Esta tecnología facilita una gestión más preventiva y predictiva de la red.

Según la compañía, estas herramientas permitirán adaptar el sistema eléctrico a los nuevos retos de consumo, como la movilidad eléctrica, la generación distribuida o el almacenamiento energético, garantizando una red más flexible y resiliente.