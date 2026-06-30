Sierra Blanca gana la batalla por El Bulto y se queda sola para levantar la lujosa torre de Zaha Hadid en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Sierra Blanca Estates será la única promotora encargada de construir la torre de Zaha Hadid en los terrenos de El Bulto, Málaga. El edificio tendrá 23 plantas y albergará 153 viviendas de lujo, además de bloques adicionales con 80 viviendas de protección oficial. La propuesta rival fue excluida por irregularidades técnicas y económicas, como superar el presupuesto y falta de acreditación de suelo. El proyecto contempla una gran manzana interior, nuevos equipamientos y un plazo de ejecución de 25 meses.

Sierra Blanca Estates tiene ya vía libre para afrontar la construcción en los terrenos de El Bulto de Málaga de una gran torre de hasta 23 plantas diseñada por el prestigioso estudio Zaha Hadid.

Un edificio en vertical que dará cabida a 153 viviendas de lujo y que focaliza buena parte del protagonismo de la innovadora propuesta urbanística que se plantea sobre el sector Ferrocarril del Puerto.

La promotora marbellí, responsable de algunos de los más lujosos proyectos residenciales desarrollados en los últimos años en la Costa del Sol, asumirá el papel de agente urbanizador para impulsar la extraordinaria transformación prevista sobre estos suelos, con unos 47.000 metros cuadrados de superficie y estratégicamente localizados junto a la futura marina de San Andrés y el Auditorio.

Y ello después de que la mesa de contratación encargada de enjuiciar las dos ofertas que pugnaban por hacerse con este desarrollo haya propuesto la exclusión de la otra proposición, presentada por la UTE YU Sustainable Communities (Urbania)–Guamar.

Así consta en el acta oficial de la reunión celebrada el pasado 23 de junio, en la que se considera que la propuesta de esta alianza empresarial contiene “irregularidades” técnicas y económicas —entre ellas la inclusión de partidas no clasificadas como cargas de urbanización y la superación del valor estimado del contrato— y propone continuar el procedimiento con Sierra Blanca Estates, por medio de la entidad Euro Andalucía Eventos.

El documento recoge las razones de exclusión de Urbania y Guamar:

Superación del Valor Estimado del Contrato : la Mesa considera que la oferta presenta “Cargas de Urbanización Fijas” por 15.790.247,04 €, un importe que excede el valor estimado fijado por la Administración y que incluye conceptos no considerados gastos de urbanización.

: la Mesa considera que la oferta presenta “Cargas de Urbanización Fijas” por 15.790.247,04 €, un importe que excede el valor estimado fijado por la Administración y que incluye conceptos no considerados gastos de urbanización. Inclusión de obras ajenas al gasto de urbanización : el informe técnico detecta partidas como un aparcamiento subterráneo (valorado en 2.962.528,80 €) y un complejo deportivo (412.500,00 €) que, según el avance del proyecto y el pliego, no tienen la consideración de gasto de urbanización.

: el informe técnico detecta partidas como un aparcamiento subterráneo (valorado en 2.962.528,80 €) y un complejo deportivo (412.500,00 €) que, según el avance del proyecto y el pliego, no tienen la consideración de gasto de urbanización. Modificaciones técnicas no autorizadas : la propuesta incorpora cambios (por ejemplo “Modificación Fase Cero”, zonas verdes y paisajismo adicionales) que el informe considera alteraciones de la Alternativa Técnica aprobada, lo que contraviene el procedimiento de la segunda fase.

: la propuesta incorpora cambios (por ejemplo “Modificación Fase Cero”, zonas verdes y paisajismo adicionales) que el informe considera alteraciones de la Alternativa Técnica aprobada, lo que contraviene el procedimiento de la segunda fase. Inviabilidad técnica/ejecutiva y riesgo para el coeficiente de canje : la Mesa señala que inflar artificialmente el presupuesto afecta directamente al coeficiente de canje y a la equidistribución entre propietarios y urbanizador, con riesgo de hacer inviable la adhesión de los propietarios al convenio urbanístico.

: la Mesa señala que inflar artificialmente el presupuesto afecta directamente al coeficiente de canje y a la equidistribución entre propietarios y urbanizador, con riesgo de hacer inviable la adhesión de los propietarios al convenio urbanístico. Defectos en acreditar la disponibilidad de suelo : la UTE declara disponer de 2.355,76 m2 mediante acuerdo con un particular y 1.755 m2 mediante convenio con el Obispado; sin embargo, el análisis técnico apunta que parte de esa superficie sería de propiedad municipal y que no se aporta prueba fehaciente de disponibilidad.

: la UTE declara disponer de 2.355,76 m2 mediante acuerdo con un particular y 1.755 m2 mediante convenio con el Obispado; sin embargo, el análisis técnico apunta que parte de esa superficie sería de propiedad municipal y que no se aporta prueba fehaciente de disponibilidad. Discordancias entre memoria y anexos: se detectan incoherencias cuantitativas entre la memoria y los anexos de la oferta, lo que también se considera defecto sustancial no subsanable.

Qué ofrece la propuesta de Sierra Blanca Estates

Según la tabla comparativa del informe, Euro Andalucía Events acredita disponibilidad de 1.755 metros cuadrados mediante convenio con el Obispado y mantiene una valoración de terrenos y cargas de urbanización sensiblemente más ajustadas al presupuesto estimado (por ejemplo, Cargas de Urbanización: 6.481.306,14 €; valoración de terrenos 2.650,56 €/UA).

A la torre de Zaha Hadid hay que sumar dos bloques de planta baja más nueve alturas en las que estarán recogidas las 80 viviendas de protección oficial (VPO) contempladas. Al tiempo, Cottolengo, será trasladada a una nueva construcción. Con la nueva ordenación se da forma a una gran manzana dotacional interior de 21.055 metros cuadrados, donde el Ayuntamiento dispondría de dos parcelas.

Entre las afectaciones más claras está el desmantelamiento del campo de fútbol situado junto al colegio, que daría paso a un aparcamiento soterrado con plazas de uso público y privado. Sobre el mismo se realizaría un nuevo campo de fútbol.

En cuanto al plazo de ejecución, lo fija en 25 meses, frente a los 34 meses de la UTE excluida; además su propuesta se ajusta a las determinaciones de la Alternativa Técnica seleccionada.

La Asesoría Jurídica fundamenta la propuesta de exclusión en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contratos (vigente por disposición transitoria) y en la doctrina administrativa y jurisprudencial que admite la exclusión de proposiciones que no se ajusten materialmente al pliego o que contengan defectos que impiden conocer la verdadera intención del licitador.

La Mesa acuerda proponer al órgano de contratación que adjudique (como agente urbanizador) a Euro Andalucía Eventos, S.A. y requerirle, antes de la adjudicación, la documentación prevista en el artículo 150 de la LCSP en el plazo de diez días hábiles.