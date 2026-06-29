Málaga tendrá fuegos artificiales esta noche para despedir al crucero Legend of the Seas rumbo a Roma

Las claves

Las claves Generado con IA El crucero Legend of the Seas zarpa este lunes desde Málaga en su viaje inaugural hacia Roma, con un espectáculo de fuegos artificiales para su despedida. El buque, uno de los más grandes del mundo, cuenta con capacidad para más de 5.600 pasajeros, 2.805 cabinas y una tripulación de 2.350 personas. Entre sus innovaciones destacan el parque acuático más grande en alta mar, una pista de hielo, experiencias de aventura y 28 opciones gastronómicas diferentes. El barco es el cuarto de la flota propulsado por gas natural licuado, reforzando el compromiso de Royal Caribbean con la sostenibilidad y las emisiones netas cero para 2035.

El Legend of the Seas, tercer buque de la clase Icon de Royal Caribbean International y uno de los cruceros más grandes y avanzados del mundo, zarpará este lunes 29 de junio desde el Puerto de Málaga en su viaje inaugural. La salida convierte a la ciudad en escenario de un hito para el turismo de cruceros en Andalucía y refuerza su papel como puerto estratégico en el Mediterráneo.

El navío, de 248.663 toneladas de registro bruto y 365 metros de eslora, tiene capacidad para más de 5.610 pasajeros en ocupación máxima. Su atraque en la Terminal A de Cruceros estaba previsto para la madrugada de este lunes.

A lo largo de la jornada, las autoridades portuarias y locales entregarán una placa conmemorativa al capitán del barco. La salida, programada para las 22.00 horas con destino a Roma, se despedirá con un espectáculo de fuegos artificiales visible desde el litoral malagueño en torno a las 22.20 horas, según ha avisado el Ayuntamiento de Málaga.

La travesía, de cuatro noches de duración entre el 29 de junio y el 3 de julio, tiene como destino principal Roma, en el puerto de Civitavecchia. El itinerario contempla una escala técnica de pocas horas en Tarragona, una parada en La Spezia y un día de navegación en alta mar, una ruta exclusiva previa al debut oficial del buque en Europa.

Un coloso del mar

El Legend of the Seas cuenta con cerca de 2.805 cabinas y una tripulación de unas 2.350 personas. Entre sus innovaciones figura el parque acuático Category 6, el mayor en alta mar según la naviera y equipado con seis toboganes, además de siete piscinas, incluida la suspendida The Hideaway, y un espacio Central Park con más de 33.500 plantas reales.

El buque distribuye su oferta de entretenimiento en 20 cubiertas, organizada en torno a espacios familiares y de alta adrenalina. La propuesta infantil y familiar combina áreas exteriores como Surfside, que integra la piscina Water's Edge y los parques acuáticos Splashaway Bay y Baby Bay, con el programa supervisado Adventure Ocean, un club interior dividido por edades que incluye los talleres AO Workshop y las zonas tecnológicas AO Play.

En el apartado de aventura, el barco incorpora la experiencia de altura Crown's Edge, una estructura que combina pasarela y tirolesa a 47 metros sobre el nivel del mar, el simulador de surf FlowRider y la pista de patinaje sobre hielo Absolute Zero. La oferta se completa con el minigolf de Lost Dunes y la escalada en Adrenaline Peak.

En materia gastronómica, el Legend of the Seas presenta 28 opciones diferenciadas, la mayor oferta a flote según la compañía. Entre las nuevas experiencias destacan el Hollywoodland Supper Club, una propuesta de varios platos inspirada en el antiguo Hollywood, y el Royal Railway - Legend Station, un viaje inmersivo de cinco platos que recrea un trayecto en tren por las Rutas de la Seda. Los viajeros disponen también del AquaDome Market, un mercado culinario con todo incluido y cinco conceptos diferentes, junto a un nuevo bar de zumos y batidos.

El programa de espectáculos abarca producciones en escenario, aire, agua e hielo, con títulos como "Charlie y la Fábrica de Chocolate", de Roald Dahl, y America's Got Talent LIVE en Legend of the Seas. A ellos se suman las acrobacias de "Shockwave" en el AquaTheater y el espectáculo de patinaje "Fusion" en la pista Absolute Zero.

En alojamiento, las familias disponen de opciones que van desde el Suite Neighborhood hasta la Ultimate Family Townhouse, una residencia de tres pisos con espacios para todo el núcleo familiar.

En sostenibilidad, el Legend of the Seas se convierte en el cuarto buque de la flota propulsado por gas natural licuado (GNL) e integra sistemas de recuperación de calor residual y conexión eléctrica a tierra. La medida forma parte de la estrategia de Royal Caribbean Group para alcanzar las emisiones netas cero en 2035, una hoja de ruta que continuará en 2027 con el lanzamiento de Hero of the Seas, quinto barco de la compañía impulsado por GNL y cuarto de la clase Icon.

Costa del Sol, capital de los cruceros

La elección de Málaga para este lanzamiento refuerza la posición de la Costa del Sol en el segmento de cruceros de gran capacidad. Royal Caribbean, que ya ha presentado otros buques de su flota en la ciudad, ha organizado acciones promocionales para implicar a la ciudadanía, entre ellas sorteos de cabinas para residentes locales.

Tras su temporada de verano en el Mediterráneo Occidental, con base principal en Barcelona y Roma, el buque se reposicionará en otoño en Fort Lauderdale (Florida) para realizar itinerarios por el Caribe que incluirán la isla privada Perfect Day at CocoCay. El viaje actual funciona como antesala de su programación regular en Europa.

En los preparativos han colaborado el Puerto de Málaga, el Ayuntamiento, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía, con adaptaciones técnicas en el recinto portuario para acoger al navío.