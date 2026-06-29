Un montaje con el cartel y la portada.

Las claves

Las claves Generado con IA ‘Flores para la Victoria’, de Patricia Castro Bohórquez, será el cartel oficial de la Feria de Málaga 2026 tras ganar el concurso popular. La obra recibió 2.584 votos, un 38% del total, superando a las otras cuatro finalistas entre 177 propuestas presentadas. La autora, Patricia Castro, es una diseñadora e ilustradora malagueña que trabaja en proyectos personalizados junto a su pareja. El cartel ganador recibirá un premio de 3.600 euros, mientras que los otros finalistas obtienen un accésit de 600 euros cada uno.

‘Flores para la Victoria’, diseñado por la malagueña Patricia Castro Bohórquez, será el cartel de la Feria de Málaga 2026.

La obra ha resultado ganadora del concurso celebrado a través del proceso participativo que impulsó el Área de Fiestas del Ayuntamiento el pasado 24 de junio, entre los cinco finalistas seleccionados por el jurado del concurso público. La votación se cerró este lunes 29 de junio a las 12.00 horas.

El trabajo galardonado va a recibir un premio en metálico de 3.600 euros. Las otras cuatro propuestas finalistas obtienen un accésit de 600 euros cada una. En esta edición se presentaron un total de 177 obras al certamen, según han informado desde el Ayuntamiento.

Todas ellas se postulaban a representar a la Feria de Málaga que, este año, cae del 15 al 22 de agosto.

Quién es Patricia Castro

Patricia Castro, conocida como Patri, es una diseñadora e ilustradora malagueña de nacimiento y con raíces granadinas, según relata en su propia web.

Define su trabajo como un proyecto personal de diseño nacido a raíz de la preparación de los detalles de su boda, una experiencia que la llevó a apostar por las piezas personalizadas frente a las fabricadas en serie. Su producción abarca lienzos, ilustraciones digitales, retratos, logotipos, carteles de madera y otros encargos a medida.

La diseñadora trabaja junto a su pareja, Samu, encargado de la parte técnica del proyecto, la web y la tienda online (patriciacastro.art).

Entre sus trabajos figura la publicación de ‘Cuentos de café corto’, firmado junto al humorista de origen uruguayo y raíces malagueñas Germán Bernárdez, a quien describe como su mejor amigo y que apareció en estas páginas hace unas semanas.

El jurado

El jurado estuvo formado por un equipo multidisciplinar. Lo presidió el director general de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Manuel Salazar, y lo integraron la galerista Eugenia Benedito; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el comunicador Francisco Javier Jurado; el pintor, escultor y presidente de Aplama, Francisco Jurado; el jefe de Negociado de Fiestas, Juan Antonio Pérez de Villena; el artista plástico y escultor Santiago Picatoste; la artista plástica y gráfica Cristina Soler; y el técnico de artes plásticas de la Delegación de Fiestas, Fernando Wilson. Como secretaria actuó Laura Guerrero, técnica de Administración General de Servicios Operativos, Playas y Fiestas.

Resultados de la votación

La obra ganadora, ‘Flores para la Victoria’, sumó 2.584 votos, el 38% del total de los 6.814 votos válidos emitidos de forma popular. En segundo lugar se situó ‘La Farola de Málaga’, con 2.417 votos, el 36%. La tercera posición correspondió al cartel ‘Donde la luz baila’, que reunió 1.179 votos, el 17%.

En cuarto lugar quedó la propuesta ‘Feria de Málaga’, con 409 votos, el 6%. La quinta posición fue para la obra ‘Camisa blanca, chaleco negro, pantalón negro, fajín rojo: verdialero’, que obtuvo 225 votos, el 3%.