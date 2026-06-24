16,9 toneladas de basura recogidas en la Noche de San Juan en las playas de Málaga: un 6% menos que en 2025

Las claves

Las claves Generado con IA Se recogieron 19,6 toneladas de residuos en las playas de Málaga tras la Noche de San Juan, un 6% menos que en 2025. La playa de la Malagueta fue la que acumuló mayor cantidad de basura, con unas 8 toneladas retiradas. Un total de 227 operarios y 75 vehículos participaron en el dispositivo especial de limpieza, que dejó las playas listas antes de las 10:00 de la mañana. El coste de reparar daños por vandalismo en las playas fue de 4.162 euros, una reducción respecto al año anterior.

Un año más, las imágenes de las playas de Málaga capital llenas de basura han vuelto a repetirse, lo que ha obligado a los trabajadores de la empresa municipal Limasam a trabajar a destajo con los primeros rayos de sol para dejar los arenales a punto de cara a este 24 de junio.

En total, desde las 5:30 horas, un equipo de 227 operarios ha intervenido en las playas de la capital retirando más de 19,6 toneladas de residuos. Concretamente, se han recogido 19.630 kilos, lo que supone casi un 6% menos que en 2025. La playa con la mayor parte de residuos retirados ha sido la Malagueta, donde se han recogido aproximadamente 8 toneladas.

Tras las actuaciones del dispositivo especial de limpieza, las playas han quedado plenamente operativas para el uso del público entre las 9:30 y las 10:00 de la mañana. Para agilizar los trabajos de acondicionamiento, se ha reforzado el servicio ordinario de temporada alta. Así, el dispositivo global de limpieza ha contado con un total de 227 operarios.

El refuerzo específico para esta jornada ha sido de 156 trabajadores, que se han sumado a los 71 operarios que componen el servicio habitual de mantenimiento del litoral en temporada alta. Asimismo, se han movilizado 75 vehículos, (59 más que un día habitual), incluyendo tractores, camiones cisterna, hidrolimpiadoras, recolectores y máquinas limpiaplayas.

Asimismo, se distribuyeron 40 contenedores de gran capacidad (1.000 litros) y 330 papeleras extra de 50 litros por todo el paseo marítimo y la arena.

En cuanto al servicio de mantenimiento de playas, se ha cuantificado en 4.162,69 euros el coste global de reparación de los daños ocasionados por el vandalismo. Esta cantidad refleja una disminución respecto a los 6.300 euros que costaron los destrozos del año pasado. Los puntos con incidencias materiales en módulos de baño, parques infantiles y mobiliario de descanso se han producido en las playas de la Cizaña, Guadalmar, Misericordia, Malagueta y Pedregalejo.