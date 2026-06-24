Málaga activa la cuenta atrás para un nuevo polo educativo y cultural en el barrio de Capuchinos

Las claves

Las claves Generado con IA El antiguo colegio Louis Pasteur en Capuchinos será transformado en un nuevo equipamiento educativo y cultural tras una inversión de 1,48 millones de euros. El proyecto incluye dos nuevas salas de estudio para universitarios, espacios culturales, y la modernización integral del edificio para mejorar su accesibilidad y eficiencia energética. El edificio contará con salas de estudio permanentes de acceso digital, cabinas para videollamadas, salón de actos, aulas, talleres y un estudio de grabación. La rehabilitación se desarrollará durante 14 meses y contempla la renovación de fachadas, instalación de paneles solares y sistemas de climatización por aerotermia.

La transformación de la que fuera sede del colegio público Louis Pasteur y actual Centro de Educación Permanente Bahía Capuchinos en un nuevo equipamiento educativo en el barrio de Capuchinos se pone en marcha.

Tras adjudicar los trabajos de reforma del inmueble, situado en el número 29 de la Alameda Capuchinos, el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso con la formalización del contrato con la UTE formada por Obras e Infraestructuras Marbella y Montajes Industriales Caorza.

De acuerdo con los datos de la oferta seleccionada, la intervención supondrá una inversión de 1.478.646,02 euros, impuestos incluidos. El plazo previsto de ejecución es de 14 meses.

El edificio pasará a dar cabida a dos nuevas salas de estudios destinadas a universitarios y espacios culturales. La intervención busca, además, modernizar sus instalaciones, mejorar la accesibilidad y convertirlo en un nuevo referente cultural y social del barrio de Capuchinos.

Delimitación de las dos salas de estudio previstas en el edificio.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio, incluyendo la renovación de fachadas, mejora de la eficiencia energética, instalación de paneles fotovoltaicos, sustitución de carpinterías y vidrios, así como la implantación de sistemas de climatización mediante aerotermia.

Uno de los elementos más destacados será la creación de dos salas de estudio permanentes en la planta -2, con acceso digitalizado e independiente desde la calle Miguel de Unamuno. Este espacio contará además con dos cabinas para videollamadas y un patio exterior.

Al tiempo, se reorganizan completamente los usos interiores del inmueble. La planta baja albergará recepción, salón de actos, aulas y dependencias administrativas, mientras que las plantas superiores acogerán salas para profesores, aulas de informática, talleres de cerámica, baile y yoga, además de un estudio de grabación.

El edificio, construido en 1975 y con cerca de 1.900 metros cuadrados de superficie construida, presenta una configuración singular debido al desnivel existente entre Alameda de Capuchinos y calle Miguel de Unamuno, desarrollándose en cinco niveles.