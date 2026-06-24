Asaltan una joyería en Huelin a punta de pistola y en menos de 24 horas son detenidos: amordazaron a sus víctimas

Las claves

Las claves Generado con IA Tres hombres asaltaron una joyería en Huelin, Málaga, a punta de pistola, amordazaron a las víctimas y robaron joyas valoradas en más de 25.000 euros. Uno de los asaltantes fue detenido menos de 24 horas después, cuando intentaba vender parte del botín a un receptador conocido por la policía. La policía localizó e intervino parte de las joyas robadas, 10.000 euros en efectivo, un arma y prendas usadas para dificultar la identificación de los atracadores. Los tres detenidos, de entre 53 y 64 años, permanecen en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga a la espera de pasar a disposición judicial.

El botín no llegó a durarle 24 horas. Uno de los hombres que el pasado lunes asaltó una joyería de Huelin a punta de pistola fue sorprendido cuando intentaba vender las joyas a un receptador, antes de que se cumpliera un día desde el golpe. Fue a raíz de este suceso cuando la Policía Nacional pudo tirar del hilo y acabó deteniendo a los tres implicados, tres varones de entre 53 y 64 años, lo que denota que los cacos tenían experiencia a sus espaldas.

Todo empezó la mañana del lunes 22 de junio. Sobre las 10.00, dos hombres accedieron al establecimiento, una joyería de la calle Goya, con aparente normalidad, parecían clientes normales. Sin embargo, la calma con la que consultaban los productos se rompió de golpe. Una vez dentro, y de manera sorpresiva, golpearon a una mujer y amenazaron a un varón con un arma de fuego, según explican fuentes policiales. Los dos acabaron amordazados antes de vaciar varias bandejas de joyas, valoradas en más de 25.000 euros, y de llevarse varios sobres con alhajas de clientes pendientes de arreglos.

La primera pista para dar con ellos llegó por teléfono. Los investigadores tuvieron conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada por parte de las víctimas a la Sala del 091. Hasta la joyería se desplazaron agentes de Seguridad Ciudadana, encargados de recabar los primeros datos, que encontraron a las víctimas en un evidente estado de nerviosismo.

A partir de ahí, el Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Comisaría Provincial de Málaga tomó las riendas del caso. El reconocimiento de la zona, sumado a diversas técnicas policiales y a la Inspección Ocular Técnico Policial que en paralelo desarrollaba la Policía Científica, permitió poner nombre a uno de los presuntos autores en apenas unas horas.

Cazado mientras vendía el botín

Con la identificación encima de la mesa, los agentes montaron un dispositivo de vigilancia cuando aún no habían transcurrido 24 horas desde el asalto. El operativo dio sus frutos en plena negociación. Uno de los presuntos atracadores fue arrestado en el momento en que trataba de colocar parte del botín a un receptador habitual, viejo conocido de los investigadores por su actividad criminal. Ambos habían iniciado ya las conversaciones de la transacción cuando los policías irrumpieron, los identificaron y los detuvieron: al primero, por robo con violencia y tenencia ilícita de armas; al segundo, por receptación.

Faltaba el tercer hombre. El segundo presunto autor del atraco cayó sobre las 17.00 horas de ayer, en plena calle, después de que los agentes extremaran las precauciones para asegurar el arresto.

La autoridad judicial autorizó entonces la entrada y registro del domicilio en el que ambos se encontraban. Allí los agentes intervinieron unos 10.000 euros en efectivo, un arma y parte de las joyas sustraídas la víspera. El dinero apareció repartido en dos habitaciones: una parte en el cuarto donde dormía uno de los detenidos, junto al arma, y el resto en la habitación del otro.

El escondite elegido era de lo más casero. Las joyas, el dinero y el arma estaban ocultos en los tambuchos de las persianas. En la vivienda también se incautaron las prendas con las que los asaltantes habrían tratado de esquivar las cámaras y dificultar su identificación: una gorra, un sombrero y unas gafas.

Los arrestados permanecen en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga mientras los agentes ultiman las diligencias para su puesta a disposición judicial, prevista en las próximas horas.