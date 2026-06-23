Semana clave en Málaga para decidir dónde se construirá la Nueva Rosaleda

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga afronta una semana decisiva para elegir la ubicación de la Nueva Rosaleda entre tres alternativas finalistas. Las opciones analizadas son: ampliación del estadio actual, nuevos terrenos en la Universidad y el sector de San Cayetano. El informe técnico estudia viabilidad urbanística, accesibilidad, impacto en la movilidad y capacidad de integración urbana de cada opción. La decisión final recaerá en Ayuntamiento, Junta y Diputación, considerando ventajas e inconvenientes de cada emplazamiento.

Málaga entra en una semana decisiva para el futuro de la Nueva Rosaleda.

Con los ecos del ascenso del club de Martiricos a Primera División, tras superar al Almería, aún resonando en las calles de la capital de la Costa del Sol, las tres administraciones propietarias del estadio —Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Málaga— toman las riendas del asunto.

Los máximos responsables de cada una de estas instituciones conocerán los detalles finales del estudio técnico encargado a la UTE formada por TYPSA y Fenwick Iribarren, responsables del análisis de viabilidad de las distintas alternativas.

El valor de esta cita se eleva dado el nuevo escenario en el que va a competir la entidad blanquiazul.

El proceso de análisis puso en el foco un total de cinco emplazamientos potenciales. Las primeras semanas de análisis permitieron descartar dos opciones —Lagar de Oliveros y la Manzana Verde— por sus limitaciones urbanísticas, de accesibilidad o de compatibilidad con los requisitos del proyecto.

Las tres localizaciones que quedaron fueron:

La ampliación del actual estadio de La Rosaleda : A la ventaja de su ubicación, en un entorno urbano consolidado y con fuerte arraigo social, hay que oponer trabas como el impacto que tendría sobre el viario perimetral (la ampliación inicial implicaba ocupar la calle aledaña), la necesidad de reubicar temporalmente usos afectados y el difícil encaje de un estadio de máximo 45.000 espectadores junto al cauce del Guadalmedina.

: A la ventaja de su ubicación, en un y con fuerte arraigo social, hay que oponer trabas como el impacto que tendría sobre el viario perimetral (la ampliación inicial implicaba ocupar la calle aledaña), la necesidad de reubicar temporalmente usos afectados y el difícil encaje de un estadio de máximo 45.000 espectadores junto al cauce del Guadalmedina. Terrenos de la Universidad : Entre sus valores se encuentra, no sólo que tiene superficie suficiente para albergar el estadio imaginado, sino también para ejecutar usos complementarios que permitan maximizar la explotación comercial del complejo. Y esa es una de las claves del proyecto en el que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace años.



El análisis preliminar destaca que el terreno seleccionado, con 66.037 metros cuadrados de suelo y un techo edificable de 14.441 metros cuadrados cuenta con unas condiciones de accesibilidad extraordinarias. Algo favorecido por la cercanía del trazado del Metro , de líneas de autobús y de red viaria.



A esto hay que añadir que el planeamiento urbanístico ya está aprobado, mientras que la urbanización se encuentra avanzada. El inconveniente mayor se relaciona con las posibles afectaciones sectoriales de carácter aeronáutico, hidrológico y viario.

: Entre sus valores se encuentra, no sólo que tiene superficie suficiente para albergar el estadio imaginado, sino también para ejecutar que permitan maximizar la explotación comercial del complejo. Y esa es una de las claves del proyecto en el que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace años. El análisis preliminar destaca que el terreno seleccionado, con y un techo edificable de 14.441 metros cuadrados cuenta con unas condiciones de accesibilidad extraordinarias. Algo favorecido por la , de líneas de autobús y de red viaria. A esto hay que añadir que el planeamiento urbanístico ya está aprobado, mientras que la urbanización se encuentra avanzada. El inconveniente mayor se relaciona con las posibles afectaciones sectoriales de carácter aeronáutico, hidrológico y viario. El sector de San Cayetano: Este emplazamiento es el que viene contemplado en el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en caso de plantear la construcción de un nuevo estadio.



Aunque se trata de una zona con gran disponibilidad de suelo (124.893 metros cuadrados) y capacidad de crecimiento a largo plazo, requiere de la ejecución de nuevas infraestructuras de movilidad y la redacción y tramitación del planeamiento y la ejecución de la urbanización.



Muestra de ello es que están pendientes el Plan Especial, el plan de urbanización y el plan de sectorización. Y eso es lo mismo que hablar de muchos años de tramitación.

El estudio analiza criterios como la viabilidad urbanística, la accesibilidad, la disponibilidad de suelo, el impacto en la movilidad y la capacidad de integración urbana.

El pliego técnico establecía que el futuro estadio deberá cumplir los requisitos de categoría UEFA Nivel 4, lo que implica una capacidad estimada de entre 45.000 y 55.000 espectadores, además de estándares avanzados de seguridad, accesibilidad y operación.

En este contexto, el informe de las consultoras es clave para orientar la decisión final, aunque no tendrá carácter vinculante. La última palabra corresponderá a las tres administraciones implicadas.

Aunque el análisis técnico contempla ventajas y desventajas en cada alternativa, la opción de mantener el estadio en su ubicación actual parece ganar peso en el debate. Al menos en la posición del alcalde, Francisco de la Torre, quien ya se ha expresado públicamente sobre ello.

El actual emplazamiento de La Rosaleda cuenta con un fuerte arraigo urbano y social, al situarse en un entorno consolidado y con alta accesibilidad a pie para gran parte de la afición.

Sin embargo, los informes técnicos que en su momento también advierten de importantes condicionantes: la proximidad al cauce del río Guadalmedina, las limitaciones de la parcela actual, la necesidad de ocupar espacios colindantes y las complejidades derivadas de la movilidad y la ejecución de las obras en un entorno ya consolidado.

Ante esta realidad existe un anteproyecto elaborado en el año 2012 por el arquitecto José Seguí que defiende la viabilidad de ampliar hasta las 55.000 butacas.

La alternativa universitaria y San Cayetano

Frente a la opción de ampliación in situ, la alternativa de la zona de ampliación de la Universidad destaca por su accesibilidad y su conexión con transporte público, aunque presenta condicionantes técnicos vinculados a servidumbres aeronáuticas, hidráulicas y viarias.

Por su parte, San Cayetano se perfila como el ámbito con mayor disponibilidad de suelo y menor densidad urbana, si bien requeriría un mayor esfuerzo en infraestructuras y una tramitación urbanística más compleja.

El proceso se encuentra ahora en la fase de análisis multicriterio, que permitirá comparar de forma homogénea las tres alternativas antes de la emisión de un informe final con recomendación técnica y hoja de ruta.