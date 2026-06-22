Málaga impulsa un estudio clave que definirá su modelo de crecimiento y el futuro de la ciudad

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha licitado un servicio de asistencia técnica para integrar criterios ambientales y de salud pública en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). El contrato, con un presupuesto de 246.537,43 euros y una duración de cinco años, garantizará la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación del Impacto en la Salud a lo largo de todo el proceso. El estudio incluye fases como diagnóstico territorial, análisis del suelo rústico, estudio ambiental, gestión de alegaciones y elaboración de la Declaración Ambiental Estratégica. El análisis permitirá delimitar suelos protegidos y áreas con riesgos naturales, incorporando estudios sobre movilidad, ruido, calidad del aire, hidrología y cambio climático.

El Ayuntamiento de Málaga acaba de dar un nuevo paso en la elaboración del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), uno de los documentos estratégicos que definirán el crecimiento urbano de la ciudad en las próximas décadas.

Y lo hace con la licitación de un servicio de asistencia técnica especializado en la integración de criterios ambientales y de salud pública.

El contrato, impulsado a través de la Gerencia de Urbanismo, cuenta con un presupuesto de 246.537,43 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 60 meses; es decir, cinco años. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 7 de julio.

El objeto del encargo busca garantizar que todo el proceso de redacción del PGOM incorpore de forma transversal la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS), dos procedimientos obligatorios para este tipo de planeamiento general.

En la práctica, la asistencia técnica deberá acompañar al Ayuntamiento durante todas las fases de tramitación del plan, desde los primeros documentos hasta su aprobación definitiva, incluyendo la relación con administraciones sectoriales, la respuesta a alegaciones y la elaboración de informes técnicos especializados.

El PGOM, según establece la normativa autonómica, es el instrumento que define el modelo global de ordenación del municipio, fijando la estructura urbana, los crecimientos previstos, las infraestructuras y la estrategia territorial a medio y largo plazo.

Cinco años de trabajo

El contrato se estructura en un itinerario técnico de cinco fases, que acompaña todo el ciclo de vida del plan urbanístico:

Una primera fase de diagnóstico territorial y definición del documento inicial estratégico.

Una segunda centrada en el análisis del suelo rústico y las alternativas de ordenación.

Una tercera dedicada al estudio ambiental estratégico y la valoración del impacto en la salud.

Una cuarta fase vinculada a la información pública, alegaciones y modificaciones del documento.

Y una quinta orientada a la incorporación de la Declaración Ambiental Estratégica definitiva.

El plazo total de ejecución se fija en 60 meses, aunque el propio pliego contempla que buena parte del calendario depende de los tiempos de otras administraciones implicadas en los informes sectoriales y ambientales.

El contrato subraya la necesidad de integrar desde el inicio los efectos del planeamiento sobre el medio ambiente y la salud de la población, tal y como exige la legislación vigente.

La Evaluación Ambiental Estratégica permitirá analizar impactos sobre factores como el aire, el agua, el suelo, el paisaje, la biodiversidad o el cambio climático, mientras que la Evaluación del Impacto en la Salud incorporará el análisis de los efectos del modelo urbano sobre la población.

Ambos procedimientos deberán coordinarse con los documentos urbanísticos para asegurar que el PGOM cumple con los estándares legales y técnicos exigidos.

Entre las tareas más relevantes destaca la elaboración de un estudio de caracterización del suelo rústico municipal, que servirá de base para definir qué terrenos pueden transformarse, cuáles deben preservarse y qué limitaciones ambientales condicionarán futuros desarrollos.

Este análisis incluirá la delimitación de suelos protegidos, zonas con riesgos naturales, áreas con valores ambientales o paisajísticos y la jerarquización de suelos susceptibles de urbanización.

Un proceso técnico complejo

El Ayuntamiento justifica la necesidad de esta asistencia externa en la complejidad del procedimiento, que exige una interlocución constante con órganos ambientales, sanitarios y sectoriales, además de la elaboración de documentación técnica altamente especializada.

El contrato también contempla la redacción de estudios complementarios en materias como movilidad, ruido, calidad del aire, hidrología, biodiversidad o cambio climático, cuando sean requeridos por la normativa o por los informes de las administraciones competentes.

Con este nuevo paso, la ciudad activa formalmente uno de los procesos urbanísticos más relevantes de los próximos años, en un contexto en el que el PGOM deberá definir el modelo de crecimiento, densidad, infraestructuras y sostenibilidad de Málaga a medio y largo plazo.