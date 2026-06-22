Cortes de tráfico en Málaga por la celebración del ascenso del Málaga CF: recorrido y horarios

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha activado un dispositivo especial de movilidad por la celebración del ascenso del Málaga CF a Primera División. Habrá cortes de tráfico escalonados desde las 16:00 horas, afectando a zonas como La Rosaleda, Martiricos, Paseo del Parque y Capuchinos. El recorrido de la caravana empieza a las 17:45 horas en La Rosaleda y finaliza en la Parroquia de la Divina Pastora, pasando por varios puntos emblemáticos de la ciudad. Las líneas de la EMT y sus paradas sufrirán alteraciones durante el evento, y el servicio de limpieza municipal desplegará un operativo especial a lo largo del recorrido.

El Ayuntamiento de Málaga ha activado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración del ascenso del Málaga CF a Primera División de LaLiga, que esta tarde recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad.

Se prevén cortes de tráfico escalonados desde las 16:00 horas y afecciones en múltiples líneas de la EMT.

La caravana de celebración arrancará a las 17:45 horas desde La Rosaleda y recorrerá distintos puntos de la ciudad hasta su final previsto en la Parroquia de la Divina Pastora.

El recorrido establecido será el siguiente:

17:45 horas: salida desde La Rosaleda

18:15 horas: Iglesia de San Pablo (Cautivo)

19:00 horas: Diputación de Málaga

19:45 horas: Ayuntamiento de Málaga

20:45 horas: Parroquia Divina Pastora

La Policía Local ha informado de que los primeros cortes comenzarán a partir de las 16:00 horas en el entorno de la avenida de la Palmilla.

Posteriormente, ya con el inicio de la celebración, se producirán nuevas restricciones en el entorno de Martiricos, con afecciones en el Paseo de Martiricos, avenida de Fátima y calle Mármoles.

A las 17:00 horas se activará el corte de uno de los principales ejes del centro urbano, afectando al Paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, así como a las calles Córdoba y Cervantes.

Aun así, se mantendrán abiertos el eje de Muelle Heredia, Paseo de los Curas y glorieta de General Torrijos, siempre que la afluencia de público lo permita.

A partir de las 20:00 horas, las afectaciones se extenderán al entorno de Capuchinos, con cortes en Carrera de Capuchinos, plaza de Capuchinos y calle Eduardo Domínguez Ávila.

Afecciones en la EMT

Las líneas de la EMT que circulan por el recorrido de la celebración o por las calles afectadas verán alterados sus itinerarios, horarios y paradas durante el desarrollo del evento.

El Ayuntamiento recomienda a los usuarios consultar la información actualizada a través de la aplicación o la web oficial de la EMT para planificar los desplazamientos.

El servicio municipal de limpieza, Limasam, ha preparado un operativo especial itinerante que comenzará a las 18:00 horas en las inmediaciones de La Rosaleda.

El dispositivo estará compuesto por una barredora, dos vehículos auxiliares y dos operarios con sopladoras, que seguirán el recorrido de la caravana por puntos como la plaza de San Pablo, plaza de la Marina, Ayuntamiento y plaza de Capuchinos.

En el entorno del Ayuntamiento se reforzarán las labores con dos equipos adicionales, mientras que el operativo se desplazará posteriormente a la zona de la Divina Pastora para culminar la limpieza del recorrido, con refuerzo del turno nocturno.