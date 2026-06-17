Málaga quemará un 'júa' en San Juan sobre las pasadas borrascas: "Tormenta, lárgate un tiempecito; ahora toca veranito"

Quema de júa en la Noche de San Juan en Málaga capital en una imagen de archivo,

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Las claves Generado con IA Málaga celebrará la noche de San Juan el 23 de junio con música, fuegos artificiales y la tradicional quema del 'júa' en la playa de la Misericordia. El 'júa' de este año simboliza la despedida de las recientes borrascas, bajo el lema 'De un invierno borrascoso a un verano saleroso', y contará con una escenografía crítica y divertida. Se desplegará un amplio operativo de limpieza con 227 operarios y 75 vehículos, además de refuerzos en seguridad y transporte público para garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes. La EMT duplicará la capacidad de varias líneas de autobús y se reforzarán medidas de seguridad con drones, controles de alcoholemia y dispositivos especiales de Protección Civil y Bomberos.

Málaga ya tiene listo el guion para la noche más corta del año. El Ayuntamiento ha presentado la programación de la velada de San Juan del próximo 23 de junio, una cita que reunirá música, fuegos artificiales y la tradicional quema del 'júa' en la playa de la Misericordia, acompañada de un amplio despliegue de limpieza, seguridad y transporte pensado para las miles de personas que se acercarán al litoral.

Según ha explicado el Área de Fiestas, la velada arrancará a las 22.30 horas de la mano de la Orquesta Ipop en la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas. En ese mismo punto se instalará la hoguera, con una superficie total de ocupación de 1.450 metros cuadrados.

A las 00.00 horas se prenderá el 'júa' con distintos efectos pirotécnicos. A continuación arrancará el espectáculo piromusical, disparado desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana. El consistorio ha cifrado su duración aproximada en 14 minutos, con un peso de masa explosiva de 204 kilos y 2.915 unidades de disparo. Al terminar los fuegos, la orquesta retomará su actuación hasta la 01.00 horas.

Un 'júa' contra el mal tiempo

El 'júa' de este año lleva, un año más, la firma del creativo y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson, y se titula 'De un invierno borrascoso a un verano saleroso'. La obra parte de las continuas borrascas y lluvias del invierno y la primavera, y busca simbolizar la quema del temporal y del tiempo inestable.

La composición muestra una escena marina presidida por un sol que asoma tras una nube de tormenta. El astro luce un bocadillo con el mensaje 'Tormenta, lárgate un tiempecito que ahora toca el veranito'. La nube, con ojos rojos, descarga lluvia y rayos sobre una jábega que reúne símbolos de la identidad local como la Farola, la Catedral, el Centre Pompidou y el paisaje mediterráneo. Un paraguas azul cubre la escena junto a la frase 'Este tiempo loco, loco, loco...'.

La estructura, construida en madera, cartón y goma espuma, se asienta sobre una plataforma de 5 por 3,66 metros y cuenta con un vallado de seguridad de 50 por 50 metros. El consistorio ha recordado que el 'júa' es un monumento de carácter crítico que se elimina con su quema, dentro del componente mágico y festivo de una noche que marca el inicio del solsticio de verano.

Un operativo de limpieza con 227 operarios

En el plano de la limpieza, el plan de la empresa municipal Limasam contempla actuaciones preventivas la jornada previa y labores intensivas de acondicionamiento la mañana del miércoles 24 de junio. Para esa mañana posterior, el dispositivo contará con 227 operarios, de los que 156 corresponden al refuerzo específico y 71 al servicio habitual del litoral en temporada alta.

La flota movilizada sumará 75 vehículos, con 16 unidades ordinarias y 59 del refuerzo especial, e incluirá tractores, máquinas limpiaplayas, hidrolimpiadoras, camiones cisterna y recolectores. Como dotación complementaria se instalarán 40 contenedores de 1.000 litros y 330 papeleras de 50 litros.

Los trabajos comenzarán a las 05.30 horas del miércoles con el objetivo de que las playas estén en condiciones óptimas para los bañistas a las 10.00 horas. Los aseos de La Malagueta y La Misericordia permanecerán abiertos hasta las 02.00 horas, con dos operarios de guardia por instalación. El servicio de Parques y Jardines adelantará la entrada de sus equipos a las 6.00 horas en las zonas verdes próximas a la costa.

Refuerzo de seguridad y transporte

En materia de seguridad, el Ayuntamiento activará de forma parcial el Plan de Emergencia Municipal por altas concentraciones de personas, desde las 18.00 horas del martes hasta las 10.00 horas del miércoles. La Policía Local sumará 88 agentes a los 329 del servicio ordinario del día 23, con cobertura en el centro y los litorales este y oeste.

El operativo incorporará al Grupo Operativo de Apoyo, con cinco unidades, y al Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados, que intensificará los controles preventivos de alcohol, drogas y velocidad. También se contará con la unidad de drones con infrarrojos, un refuerzo de Bomberos y un dispositivo de Protección Civil de 22 efectivos.

El consistorio ha recordado que la ordenanza de Playas prohíbe las hogueras directas sobre la arena. Para facilitar su cumplimiento, la tarde del 23 de junio se habilitarán cinco puntos de depósito de materiales en la Playa del Chanquete, la Plaza de las Palmeras, La Malagueta, La Cizaña y el Peñón del Cuervo.

Para la movilidad nocturna, la EMT duplicará la capacidad de las líneas 1, 2 y 4, y reforzará las líneas 1, 3, 7, 8, 11, 15 y 20.