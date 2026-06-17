Málaga se garantiza 8,8 millones por la venta de una parcela municipal en El Retiro para construir 124 viviendas

Vistas de Málaga desde una de las torres de Martiricos. Amparo García

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ingresará 8,8 millones de euros por la venta de una parcela municipal en El Retiro-Polígono Sur. La parcela, de 8.714,50 metros cuadrados, permitirá la construcción de hasta 124 viviendas plurifamiliares bajo la calificación urbanística Ciudad Jardín. La promotora Ferrocarriles Proyecto 16 ha presentado la oferta más alta, superando el precio de licitación fijado por la Gerencia de Urbanismo. La venta forma parte de la estrategia municipal para movilizar suelo público y favorecer la construcción de nuevas viviendas en la ciudad.

A la segunda va la vencida. El Ayuntamiento de Málaga se va a asegurar el ingreso de algo más de 8,8 millones de euros por una parcela residencial en el de El Retiro-Polígono Sur.

Tras un primer intento fallido, en el que ninguna empresa se interesó por la adquisición de esta parcela municipal, la nueva licitación ha despertado el interés de dos promotoras: Construcciones Promociones Ángulo Sánchez, cuya oferta asciende a 8.051.111 euros, y Ferrocarriles Proyecto 16, que eleva la propuesta a 8.801.000 euros.

Si bien debe completarse el procedimiento, todo hace indicar que será Ferrocarriles Proyecto 16 la que se quede con el solar al ofrecer la puja más elevada. La misma supera ampliamente los algo más de 7,9 millones de euros que la Gerencia de Urbanismo había fijado como precio de licitación. La parcela objeto de la operación es la R.6 del sector SUP-CH.2 El Retiro-Polígono Sur, integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS).

Cuenta con una superficie de 8.714,50 metros cuadrados y una edificabilidad residencial de 9.950 metros cuadrados para uso plurifamiliar bajo la calificación urbanística Ciudad Jardín (CJ-3).

De acuerdo con las condiciones urbanísticas del sector, el suelo permite levantar un máximo de 124 viviendas en una zona llamada a desempeñar un papel relevante en la expansión residencial de Málaga hacia el entorno de Churriana y El Retiro.

Entre las obligaciones que tiene que asumir el futuro adjudicatario está la de destinar la parcela a la construcción de viviendas conforme a la ordenación urbanística prevista para el sector, una condición que adquiere carácter esencial dentro del contrato de compraventa.

Asimismo, el pliego último actualizó las referencias relativas a la Entidad Urbanística de Conservación de El Retiro (Polígono Sur), responsable del mantenimiento de las obras de urbanización una vez recepcionadas por el Ayuntamiento, y se corrigieron diversos errores materiales detectados en la documentación administrativa.

Esta enajenación forma parte de la estrategia municipal de movilización de suelo público para favorecer la construcción de nuevas viviendas y generar recursos que, entre otros usos, se destinan al Patrimonio Municipal del Suelo, que posteriormente pueden reinvertirse en actuaciones urbanísticas y residenciales.

La venta de este suelo en El Retiro viene a sumarse a las buenas noticias que está recibiendo el Consistorio en los últimos meses, en los que ha sido capaz de enajenar por unos 8,2 millones de euros otro suelo residencial en la zona de Los Guindos.

Al tiempo, Urbanismo está ahora a la espera de cerrar la subasta de parte de sus aprovechamientos inmobiliarios en una de las parcelas más codiciadas del litoral oeste: La Térmica. En concreto, lo que está en el mercado es la parte destinada a oficinas y aparcamientos, con un precio de salida de 14,1 millones de euros.