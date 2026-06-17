Málaga Este entra en el ultra lujo con la venta sobre plano de un ático por casi 6 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA La venta sobre plano de un ático por 5,7 millones de euros en Málaga Este marca la irrupción del ultra lujo en la ciudad. La promoción Livermore, impulsada por KPC, ofrece solo doce residencias exclusivas, con cinco reservas ya comprometidas antes de avanzar las obras. El mercado inmobiliario de Málaga Este experimenta una fuerte demanda de viviendas premium, impulsada por la escasez de suelo y el interés de compradores nacionales e internacionales. El auge del segmento ultra lujo en Málaga capital refleja su capacidad para competir con otros destinos residenciales internacionales de alto nivel.

La venta de un ático por 5,7 millones en Málaga Este confirma la llegada del ultra lujo a la capital

La transformación del mercado inmobiliario de Málaga suma un nuevo hito. La venta sobre plano de un ático valorado en 5,7 millones de euros en la zona de Málaga Este confirma la irrupción del segmento del ultra lujo en la capital, un mercado que hasta hace pocos años estaba prácticamente reservado a destinos como Marbella, Benahavís o Sotogrande.

La operación se ha cerrado en el marco de Livermore, una promoción residencial impulsada por la promotora KPC en una de las últimas parcelas disponibles junto al Parque de El Morlaco. El proyecto, cuya comercialización gestiona en exclusiva la consultora malagueña ON3 Consulting, está formado por tan solo doce residencias de alto nivel y acumula ya cinco reservas antes incluso de que las obras hayan alcanzado pleno desarrollo, lo que supone cerca del 40% de las viviendas comprometidas.

La venta del ático constituye la operación más destacada de una promoción cuyos precios arrancan en torno a los 2,5 millones de euros. Cada una de las viviendas incorpora elementos poco habituales incluso dentro del segmento de lujo, como piscina privada, cocina exterior equipada y acceso directo mediante ascensor privado.

Los responsables de la comercialización interpretan estos resultados como una muestra de la creciente fortaleza del mercado residencial premium en la capital malagueña. Según explica Rodrigo Rodríguez, socio director de ON3 Consulting, el éxito inicial de la promoción responde a una estrategia diseñada desde las primeras fases del proyecto.

"Livermore representa perfectamente el tipo de desarrollo en el que la planificación comercial resulta determinante. Se trata de un producto muy exclusivo, con una oferta limitada y dirigido a una demanda altamente cualificada", señala.

Un mercado cada vez más exclusivo

Más allá de una operación concreta, la venta refleja la evolución que experimenta el mercado inmobiliario malagueño. La escasez de suelo disponible en enclaves consolidados de Málaga Este, unida al creciente interés de compradores nacionales e internacionales con elevado poder adquisitivo, está impulsando operaciones de importes inéditos hasta ahora en la ciudad.

Zonas como El Limonar, Cerrado de Calderón o el entorno de El Morlaco concentran actualmente una demanda creciente de viviendas exclusivas en ubicaciones privilegiadas, mientras la oferta disponible es cada vez más reducida.

Este contexto está favoreciendo la aparición de un nuevo segmento residencial en Málaga capital: el de las viviendas que superan ampliamente los cuatro millones de euros, un nicho que comienza a consolidarse y que evidencia la capacidad de la ciudad para competir con otros mercados internacionales de alto nivel.

Livermore toma su nombre de Amalia Heredia Livermore, una de las figuras más representativas de la burguesía malagueña del siglo XIX. El desarrollo ha sido concebido bajo el concepto ULUX, una filosofía que apuesta por la exclusividad, la singularidad arquitectónica y la integración con el entorno natural.

Las doce residencias, todas ellas de tres dormitorios, han sido diseñadas por el estudio internacional A4 Arquitectos bajo la dirección de Cristián Valdivieso, en colaboración con el arquitecto malagueño José Morente Antolín.

La propuesta busca diferenciarse de otros proyectos de lujo mediante una arquitectura más vinculada a la privacidad, el paisaje y la experiencia residencial que a la ostentación.

Detrás de la promoción se encuentra KPC, una compañía con más de tres décadas de experiencia en el sector inmobiliario internacional y especializada en proyectos residenciales de alta gama.

Su CEO y socio fundador, Patricio Rojas, destaca que la firma acumula una amplia trayectoria en la Costa del Sol con desarrollos como The Island, en Estepona, o Alcazaba Lagoon, en Casares. Actualmente mantiene en marcha otros proyectos boutique como Golden Eight, en Marbella; Solenne, en Benahavís; e Ykines, en Torremolinos.

Imagen de la promoción Livermore en la zona Este de Málaga.

Málaga retiene al comprador

La operación también apunta a un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario de la provincia. Tradicionalmente, gran parte de los compradores de viviendas de lujo terminaban orientándose hacia la Costa del Sol occidental. Sin embargo, el crecimiento económico, tecnológico y empresarial de Málaga está permitiendo que la propia capital atraiga y retenga cada vez más perfiles de alto patrimonio.

La combinación de calidad de vida, conectividad internacional, oferta cultural y servicios urbanos ha reforzado el atractivo de la ciudad para directivos, empresarios, profesionales internacionales e inversores que buscan una residencia permanente más que una segunda vivienda vacacional.

Este fenómeno está acercando a Málaga a mercados residenciales donde las operaciones multimillonarias forman parte de la normalidad, como Lisboa, determinadas zonas de la Costa Azul francesa o algunos enclaves de Miami.