Una reyerta en el barrio de Huelin se salda con un herido trasladado al hospital: fue atacado con unas botellas rotas

Las claves

Las claves Generado con IA Una reyerta con armas blancas y botellas rotas tuvo lugar el domingo por la noche en la playa de San Andrés, en el barrio de Huelin, Málaga. La pelea dejó un herido, un hombre de 37 años, que fue evacuado al Hospital Clínico con una herida incisa en la mano. El presunto agresor fue localizado poco después por la Policía Local, escondido entre dos coches y con la ropa ensangrentada, y fue detenido.

Durante el pasado fin de semana, el ambiente estuvo caldeado en Málaga capital en materia de sucesos. A la reyerta ocurrida en Palma-Palmilla, con cuatro heridos y trece detenidos, hay que sumar una segunda que tuvo lugar el pasado domingo por la noche en el barrio de Huelin.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.15 horas. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía una llamada que alertaba de una pelea con armas blancas y botellas de vidrio rotas en la playa de San Andrés, muy cerca del paseo marítimo Antonio Machado.

Desde la sala operativa del 112, enviaron a la zona a la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios del 061, que tuvo que evacuar a uno de los heridos, un hombre de 37 años, al Hospital Clínico.

La víctima tenía una herida incisa en la mano. Así, ni rastro del presunto agresor en un primer momento. Un rato después, agentes de la Policía Local lo encontraron escondido entre dos coches en el barrio de Huelin. El hombre, según adelantó Diario Sur, llevaba toda la ropa llena de sangre y, tras identificarlo, fue detenido.