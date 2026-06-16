El parque más esperado de Málaga tendrá que esperar: la apertura del Benítez se retrasa a final de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La apertura del Parque del Campamento Benítez en Málaga se retrasa hasta finales de 2026, tras varios cambios en el calendario. El proyecto, que afecta a más de 273.000 metros cuadrados de antiguos suelos militares, ha enfrentado ajustes técnicos y aumentos de presupuesto. Entre los motivos del retraso destacan la aparición de escombros, canalizaciones no inventariadas y la adaptación a episodios de lluvias extremas. El parque contará con amplias zonas verdes, deportivas, áreas infantiles, espacios para eventos y más de 1.000 árboles y 43.000 arbustos plantados.

El esperado Parque del Campamento Benítez, llamado a convertirse en uno de los mayores espacios verdes de Málaga capital, suma un nuevo retraso en su calendario y aleja su inauguración a finales de año.

Aunque las últimas previsiones manejadas por el Ayuntamiento situaban la apertura en el verano de este año, fuentes consultadas apuntan ahora a que la puesta en servicio del recinto podría desplazarse hasta finales de 2026, prolongando la espera sobre una de las grandes actuaciones urbanas impulsadas durante el actual mandato.

La demora supone un nuevo revés para un proyecto que comenzó oficialmente en febrero de 2024 y cuya finalización estaba inicialmente prevista para el verano de 2025.

Dos años después del arranque de las obras, el antiguo recinto militar sigue cerrado al público y en plena transformación.

El desarrollo del futuro parque metropolitano ha estado acompañado desde hace meses por ajustes técnicos que han obligado a revisar tanto el presupuesto como los plazos de ejecución.

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Ya en agosto de 2025, la Gerencia de Urbanismo informó de la necesidad de aprobar un proyecto modificado valorado en unos 2,5 millones de euros adicionales, elevando el coste de la actuación por encima de los 12 millones de euros frente a los 10 millones inicialmente adjudicados.

La incorporación de estas mejoras vino acompañada de una ampliación del calendario de ejecución. Posteriormente, en febrero de este año, el propio Ayuntamiento situaba la terminación de los trabajos entre los meses de julio y agosto de 2026.

Ajustes

Entre ellas destacan la aparición de escombros enterrados y antiguas canalizaciones militares no inventariadas, así como la necesidad de adaptar numerosas actuaciones a las consecuencias de los episodios de lluvias extremas registrados en los últimos años.

Los informes técnicos incorporados al expediente aluden expresamente a las dos DANAs registradas en otoño de 2024 y al excepcional marzo de 2025, considerado uno de los más lluviosos de la provincia en décadas.

Estas circunstancias han obligado a reforzar sistemas de drenaje, modificar caminos peatonales, rediseñar plazas, introducir nuevas soluciones de bioingeniería para estabilizar terrenos y replantear parte de la jardinería prevista inicialmente.

También se han realizado cambios en las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, videovigilancia y riego, incorporando además la futura utilización de agua regenerada para el mantenimiento del recinto.

Más de 273.000 metros de zona verde

Cuando finalmente abra sus puertas, el Benítez se convertirá en uno de los mayores parques urbanos de Málaga.

La actuación afecta a más de 273.000 metros cuadrados de terreno sobre los antiguos suelos militares situados entre la MA-21, el litoral y la línea ferroviaria de Cercanías.

El diseño contempla la plantación de más de 1.000 árboles, unos 43.000 arbustos y más de 110.000 metros cuadrados de praderas verdes.

El recinto dispondrá de una gran plaza central de unos 6.300 metros cuadrados, una segunda plaza junto a la histórica portada del campamento y más de cuatro kilómetros de recorridos peatonales secundarios.

A ello se sumarán amplias zonas deportivas con pistas de baloncesto, vóley playa y espacios fitness, una pista BMX de 6.000 metros cuadrados, áreas de juegos infantiles, un parque canino de gran tamaño, zonas de pícnic, escenarios para actividades al aire libre y espacios destinados a eventos culturales y sociales.