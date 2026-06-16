Así es el nuevo aparcamiento que Málaga proyecta junto a los Baños del Carmen: 135 coches, bicis y acceso gratis a la EMT

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga invertirá 5,6 millones de euros en un nuevo aparcamiento disuasorio junto a los Baños del Carmen. El aparcamiento contará con 135 plazas para coches, espacios para bicicletas y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos. Los usuarios del aparcamiento podrán acceder gratuitamente a la EMT, abonando solo el estacionamiento. El proyecto incluye zonas verdes, una estación de alquiler de bicicletas y un área de exposiciones al aire libre para actividades culturales.

Tras no pocos años de espera, el Ayuntamiento de Málaga parece estar en disposición de avanzar de manera definitiva en la creación de un nuevo aparcamiento disuasorio en el entorno de los Baños del Carmen.

De acuerdo con los datos aportados este martes por el alcalde, Francisco de la Torre, esta infraestructura va a suponer una inversión próxima a los 5,6 millones de euros, de los que 3,6 millones se corresponden únicamente con los costes de expropiación del antiguo lavadero y otros espacios de la zona.

Con esta operación, el equipo de gobierno busca reforzar la intermodalidad del transporte público en la zona Este de la ciudad.

De la Torre ha destacado que la intervención permitirá crear un espacio de estacionamiento en superficie con 135 plazas para vehículos, además de espacios específicos para bicicletas y bicicletas eléctricas.

De acuerdo con los datos facilitados por el regidor, la operación incluye una inversión cercana a los 2 millones de euros por parte de SMASSA para la construcción del aparcamiento.

"Queremos tener aquí un ejemplo de intermodalidad", ha señalado el regidor, quien ha explicado que el objetivo es facilitar que los conductores puedan dejar su vehículo y continuar sus desplazamientos utilizando el transporte público.

Conexión con la EMT y viajes gratuitos

Uno de los elementos más destacados de la actuación será su integración con las líneas de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Según ha adelantado, la intención municipal es que quienes utilicen el aparcamiento puedan acceder de manera gratuita al autobús urbano, abonando únicamente el estacionamiento.

La infraestructura contará con 135 plazas para automóviles, de las que cuatro estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Además, el espacio incluirá estacionamientos para bicicletas convencionales y eléctricas, así como una de las futuras estaciones del sistema municipal de alquiler de bicicletas que el Ayuntamiento prevé desplegar en la ciudad.

El diseño planteado pretende alejarse de la imagen tradicional de los aparcamientos en superficie. Según ha explicado De la Torre, el proyecto contempla una importante presencia de arbolado y zonas verdes para reducir el impacto visual de la instalación y mejorar su integración en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista paisajístico. Y muestra de ello es que se plantarán 89 árboles.

El cerramiento perimetral ha sido diseñado con criterios estéticos de calidad con un pavimento claro en lugar del asfalto negro, que reforzará la integración del espacio con el entorno costero de los Baños del Carmen.

El proyecto contempla también un área de exposiciones al aire libre de 337 metros cuadrados, que acogerá actividades culturales y ciudadanas.

Hub de movilidad sostenible

La iniciativa se ha concebido como un hub para promover la movilidad sostenible y la intermodalidad con el bus a través de la conexión con las siguientes líneas de la EMT: L3 (que conecta con Carretera de Cádiz y Vialia), L8 (con el distrito Teatinos), L11 (con la Universidad), L33 y L34 (con la Alameda Principal y avenida de Andalucía).

Además, se ubicará en su interior tanto una estación de préstamo de bicicleta pública como un aparcamiento seguro para bicicletas privadas, instalado por el Consistorio como proyecto piloto el pasado mes de marzo. De igual forma, dispondrá de cuatro puntos de carga para vehículos eléctricos, ampliables.

El plazo estimado para la ejecución del proyecto ronda los ocho meses una vez que los terrenos estén plenamente disponibles.

No obstante, el calendario definitivo dependerá de la culminación de los procesos previos de demolición de algunas edificaciones existentes y de los trámites administrativos asociados a la contratación de las obras.

El alcalde ha reconocido que todavía no existe una fecha cerrada para el inicio de los trabajos, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento intentará acelerar al máximo los procedimientos.

Compatible con el Metro

Durante su intervención, también ha recordado que años atrás se estudió la posibilidad de compatibilizar en esta zona la futura prolongación de la línea 3 del Metro hacia El Palo con la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Aunque la prioridad actual pasa por ejecutar la instalación en superficie por ser una solución más rápida y económica, el regidor ha dejado claro que el proyecto no cierra la puerta a futuras actuaciones vinculadas al suburbano.

En este sentido, ha indicado que si finalmente el Metro llega a este punto de la ciudad se analizarán las posibles fórmulas para hacer compatibles ambas infraestructuras, adaptando el aparcamiento a las necesidades que pudiera plantear el trazado ferroviario.