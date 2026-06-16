Llamadas de seguimiento y atención rápida: así funciona el nuevo plan contra el suicidio en el Hospital Clínico de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Clínico de Málaga ha puesto en marcha el programa ContSui para la prevención del suicidio en personas en riesgo. El protocolo garantiza atención rápida y seguimiento personalizado, con circuitos diferenciados y plazos máximos según el nivel de riesgo. Incluye llamadas proactivas de enfermería especialista antes de la cita médica para reforzar la continuidad asistencial. El plan fomenta la coordinación integral entre hospital y atención primaria, alineando a todo el equipo sanitario en el seguimiento del paciente.

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, implanta un programa novedoso para la prevención del suicidio a la población en riesgo.

Asimismo, el programa, denominado ContSui establece una respuesta proactiva y una cita con especialistas para garantizar la atención en población de mayor vulnerabilidad, ha indicado la Junta en un comunicado.

Esta iniciativa, integrada en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesmaa), da cobertura a un área de más de 1.200.000 habitantes correspondiente a la población de referencia del hospital para esta especialidad.

Así, han resaltado que la unidad de Salud Mental de este centro hospitalario ha consolidado la puesta en marcha del programa autonómico de prevención del suicidio, operativo desde el pasado mes de marzo, mediante el cual se establece un circuito de detección y abordaje temprano en los servicios de Urgencias, asegurando que ningún paciente con riesgo detectado quede fuera del sistema de seguimiento asistencial.

En este contexto, el objetivo principal del protocolo ContSui es ofrecer una respuesta rápida y proactiva, garantizando la continuidad de los cuidados desde el momento en que se detecta una idea o gesto de suicidio en urgencias hasta su tratamiento ambulatorio.

En este punto, han recordado que una de las principales aportaciones de este programa es la definición de circuitos diferenciados de atención, con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad como puede ser el de los menores de edad.

Al respecto, el protocolo establece plazos máximos de respuesta asistencial diferenciados y siempre condicionados a la correspondiente valoración clínica y al nivel de riesgo identificado en cada caso.

Además, el programa introduce la figura de la enfermería especialista en Salud Mental, encargada de realizar una llamada proactiva al paciente antes de su cita con el facultativo. Esta intervención permite valorar la situación de la persona en tiempo real y asegurar que el puente entre las urgencias y la consulta especializada sea sólido y seguro, garantizando de esta manera la continuidad asistencial como un elemento clave en la prevención de conductas suicidas.

Coordinación integral

El protocolo ContSui fomenta la colaboración entre los distintos niveles asistenciales. Una vez activado el protocolo --siempre bajo el consentimiento del usuario-- se genera una alerta automática dirigida al médico de familia y al enfermero referente en atención primaria, permitiendo que todo el entorno sanitario del paciente esté alineado en su seguimiento.

Por su parte, y desde la dirección de la unidad de Salud Mental se destaca que este avance supone una mejora cualitativa de gran impacto para Málaga, ya que "la implementación del programa ContSui nos permite dar una respuesta ágil y humana a una de las necesidades más demandadas por la sociedad actual".

"Asegurar que una persona en situación de riesgo sea atendida en los plazos que determina el protocolo afianza el compromiso para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia de nuestra "red asistencial", ha argumentado la especialista en Psiquiatría y directora en funciones de la unidad, Concepción López Arquillos y el enfermero especialista, coordinador de cuidados de la unidad, Antonio Reyes Taboada.

Con la implementación de este protocolo de atención, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria refuerza su compromiso con la Estrategia de Salud Mental 2023-2026 de Andalucía, situándose a la vanguardia en la protección y prevención de la conducta suicida en la provincia de Málaga.