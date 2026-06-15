Nueva promoción de 155 viviendas en Málaga: así será el nuevo complejo residencial de Realia en Teatinos

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Las claves Generado con IA Realia construirá un complejo residencial de 155 viviendas en el sector SUP-T.8 Universidad de Teatinos, Málaga. El proyecto incluye piscina comunitaria, local comercial, 307 plazas de aparcamiento y 155 trasteros, con una inversión de 21,88 millones de euros. Las viviendas no podrán destinarse a alojamiento turístico debido a la moratoria municipal vigente hasta agosto de 2025. La promoción refuerza el dinamismo de Teatinos como una de las principales áreas de expansión residencial de Málaga.

La Gerencia de Urbanismo de Málaga ha concedido licencia para la construcción de una gran promoción residencial impulsada por Realia Business en los suelos de la prolongación de la Universidad.

El proyecto queda localizado en el sector SUP-T.8 Universidad, en Teatinos, el mismo sobre el que ya toma forma un millar de viviendas de protección oficial (VPO) de la mano del Ayuntamiento y de Lagoom.

La operación de Realia incluye la ejecución de 155 viviendas, un local comercial, piscina comunitaria, 307 plazas de aparcamiento y 155 trasteros.

Según queda recogido en el permiso de obras, fechado el pasado 20 de mayo, el complejo se levantará sobre la parcela R-18 de este ámbito urbanístico, uno de los grandes sectores de expansión residencial de la capital, y supone una inversión de ejecución material de 21,88 millones de euros. El plazo previsto para completar las obras es de 36 meses.

La licencia culmina una tramitación iniciada en enero de 2025 y que ha requerido diversos informes técnicos y sectoriales, entre ellos los relativos a la piscina comunitaria, la protección contra incendios, las servidumbres aeronáuticas y la situación urbanística de los terrenos.

Otra imagen de la promoción.

Un complejo residencial de gran tamaño

La promoción se levantará sobre una parcela neta de 6.125 metros cuadrados a la que el planeamiento asigna una edificabilidad máxima de 19.125 metros cuadrados. El diseño contempla un complejo formado por varios volúmenes residenciales de diferentes alturas, acompañado de espacios comunes, zonas de esparcimiento al aire libre y piscina de uso colectivo.

Además de las viviendas, el proyecto incorpora un local comercial en planta baja, reforzando la oferta de servicios de proximidad en una zona que continúa creciendo tanto en población como en actividad económica.

Uno de los aspectos analizados durante la tramitación fue la adecuación de la altura de los edificios a las determinaciones urbanísticas vigentes. Los servicios técnicos municipales concluyeron finalmente que la propuesta se ajusta a las condiciones establecidas por el Plan Parcial y el PGOU de Málaga.

Los informes municipales avalan que la construcción pueda desarrollarse de manera simultánea a la finalización de determinadas obras de urbanización pendientes en el sector.

Según el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras, la parcela ya dispone de la urbanización básica necesaria para permitir el inicio de la promoción y se prevé que la urbanización completa esté recepcionada cuando finalicen los edificios, requisito indispensable para su posterior ocupación.

Uno de los puntos significativos de la resolución municipal es la referencia expresa a la moratoria sobre nuevas viviendas de uso turístico aprobada por el Ayuntamiento.

La licencia advierte de forma explícita que las 155 viviendas autorizadas no podrán destinarse a alojamiento turístico mientras permanezca vigente la suspensión acordada por el Consistorio en agosto de 2025, en el marco de la modificación urbanística impulsada para regular la implantación de este tipo de usos en la ciudad.

La prohibición deberá hacerse constar incluso ante el Registro de la Propiedad, las notarías y los futuros compradores o arrendatarios de las viviendas.

La concesión de esta licencia confirma el dinamismo que mantiene Teatinos como una de las principales áreas de expansión residencial de Málaga.