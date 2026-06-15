El gran barrio del futuro en Málaga suma otro proyecto residencial: los primeros vecinos llegarán a final de año

Las claves

Las claves Generado con IA Distrito Zeta en Málaga suma un nuevo proyecto residencial: Zeta Crown, promovido por AEDAS Homes, con 137 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Zeta Crown contará con amplias zonas comunes, incluyendo piscinas, áreas ajardinadas, gimnasio, sala de coworking y aparcamiento para bicicletas. La promoción prioriza la eficiencia energética, incorporando sistemas de aerotermia y placas fotovoltaicas para lograr certificación energética doble A. Distrito Zeta se consolida como uno de los mayores desarrollos residenciales de Málaga, apostando por sostenibilidad, digitalización y movilidad inteligente.

El gran barrio de Distrito Zeta sigue sumando proyectos y avanzando en su consolidación como uno de los grandes desarrollos urbanísticos de Málaga capital.

La promotora AEDAS Homes ha anunciado el lanzamiento de Zeta Crown, una nueva promoción de 137 viviendas con la que eleva hasta cerca de 400 los inmuebles impulsados por la compañía en los antiguos suelos de Sánchez Blanca.

Se trata del cuarto proyecto residencial de AEDAS en el ámbito, después de Zeta Valley, Zeta Avenue y Zeta Place.

Las tres promociones anteriores se encuentran ya en distintas fases de desarrollo y las dos primeras serán, además, las encargadas de recibir a los primeros residentes de Distrito Zeta.

Según explica el gerente de promociones de AEDAS Homes en la Costa del Sol, Roque Ballesteros, la llegada de los primeros vecinos está prevista para finales de 2026 con la entrega de Zeta Valley, mientras que meses después se producirá la ocupación de Zeta Avenue.

La nueva promoción, Zeta Crown, estará compuesta por 137 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero.

El complejo contará con amplias zonas comunes, entre las que se incluyen piscinas para adultos y niños, espacios ajardinados, área de juegos infantiles, gimnasio, sala de coworking y aparcamiento para bicicletas.

Desde la promotora destacan que el proyecto mantiene la línea de los desarrollos anteriores, apostando por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Entre las medidas previstas figuran sistemas de aerotermia y la instalación de placas fotovoltaicas, con el objetivo de alcanzar una certificación energética doble A y reducir el consumo de los futuros propietarios.

Uno de los aspectos que AEDAS subraya de esta promoción es su ubicación dentro del propio Distrito Zeta.

El residencial se situará en el extremo del bulevar principal del nuevo barrio, una posición que permitirá que buena parte de las viviendas disfruten de vistas despejadas sobre el entorno.

La compañía considera que la oferta está dirigida a perfiles muy diversos, desde jóvenes que buscan acceder a una primera vivienda hasta parejas, familias o inversores atraídos por el potencial de crecimiento de esta zona de expansión de Málaga.

Gran terraza de las viviendas de la promoción Zeta Crown de AEDAS Homes en Distrito Zeta.

Una smart city

Distrito Zeta está llamado a convertirse en uno de los mayores desarrollos residenciales de la capital malagueña.

El proyecto ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad, digitalización y movilidad inteligente, con la intención de crear un modelo de barrio conectado y con una fuerte presencia de espacios comunes.

Entre los elementos diferenciales del desarrollo figuran la implantación de tecnologías vinculadas a las ciudades inteligentes, la apuesta por la movilidad sostenible y la creación de zonas pensadas para favorecer la convivencia vecinal.

La evolución del proyecto ha despertado un importante interés en el mercado residencial malagueño, especialmente por la escasez de vivienda de nueva construcción existente en determinados segmentos y por la creciente demanda de inmuebles en la capital.