Trece detenidos en Palma-Palmilla tras una riña tumultuaria con cuatro heridos, dos por arma blanca

Imagen de un edificio en la calle Deva, en el distrito Palma-Palmilla de Málaga. Idealista

Las claves

Las claves Generado con IA Trece personas han sido detenidas en Málaga capital tras una riña tumultuaria en el distrito de Palma-Palmilla. El incidente dejó cuatro heridos, dos de ellos por arma blanca; una de las víctimas fue evacuada al Hospital Clínico Universitario. Los arrestados tienen entre 20 y 45 años y la investigación policial sigue abierta para esclarecer los hechos. La pelea ocurrió en la vía pública cerca de las 23:10 horas y varios heridos acudieron por sus propios medios a distintos hospitales.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en Málaga capital por su presunta implicación en una riña tumultuaria ocurrida en la noche de este sábado en el distrito de Palma-Palmilla, en Málaga capital. Los hechos se han saldado con cuatro personas heridas, dos de ellas por arma blanca, según han confirmado fuentes policiales.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía Nacional a este periódico, los arrestados tienen edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, y la investigación permanece abierta para el total esclarecimiento de lo ocurrido.

Los hechos se iniciaron en torno a las 23:10 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso alertando de una pelea en la vía pública en la calle Deva, en la que una persona había resultado herida por arma blanca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Nacional. La víctima, una mujer de 39 años, fue evacuada al Hospital Clínico Universitario de Málaga para recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas.

Pocos minutos después, sobre las 23:30 horas, el 112 recibió un nuevo aviso procedente del Hospital Regional de Málaga, donde se informaba de la llegada de varias personas heridas.

Según las fuentes consultadas, otras tres personas fueron atendidas en distintos centros sanitarios tras desplazarse por sus propios medios, una de ellas también con heridas de arma blanca.

En total, la reyerta habría dejado cuatro heridos de diversa consideración, a la espera de la evolución de su estado.