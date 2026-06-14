Noche de tensión en Málaga: una mujer herida por arma blanca y otro aviso por varios heridos

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Las claves Generado con IA Una mujer de 39 años resultó herida por arma blanca tras una pelea en la calle Deva de Málaga. El incidente ocurrió alrededor de las 23:10 horas y movilizó a efectivos sanitarios y a la Policía Nacional. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Málaga para ser atendida por las lesiones. Minutos después, el 112 recibió otro aviso por la llegada de varias personas heridas al Hospital Regional, sin confirmarse si ambos hechos están relacionados.

Una mujer de 39 años ha resultado herida por arma blanca en la noche de este sábado en Málaga capital tras una pelea ocurrida en la vía pública, según la información recabada por este periódico.

Desde el servicio de emergencias 112 confirman un aviso alrededor de las 23:10 horas del sábado informando de un incidente ocurrido en la calle Deva. En el mismo se precisaba la existencia de una persona herida por arma blanca.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Nacional.

La mujer, según estas mismas fuentes oficiales, fue evacuada al Hospital Clínico Universitario de Málaga para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad de las heridas ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la agresión. Presumiblemente, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Se da la circunstancia de que pocos minutos después, alrededor de las 23:30 horas, el 112 recibió otro aviso procedente del Hospital Regional de Málaga informando de la llegada de varias personas heridas.

Por ahora no ha podido confirmarse si este segundo incidente guarda relación con la agresión ocurrida en la calle Deva o si se trata de un suceso independiente. Las investigaciones permanecen abiertas y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre ambos episodios.