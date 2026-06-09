Casa 47 activa otro contrato clave para desarrollar las 1.362 VPO previstas en Buenavista

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Las claves Generado con IA Casa 47 ha lanzado el contrato para la dirección facultativa de las obras de urbanización en Buenavista, Málaga, con un presupuesto de 864.715 euros. El proyecto contempla la construcción de 1.362 viviendas protegidas (VPO) sobre una superficie de 27,24 hectáreas, con una inversión total de 33,6 millones de euros. La urbanización incluirá 108.000 m² de red viaria, casi 49.000 m² de zonas verdes, un gran parque central, equipamientos deportivos y sociales, y áreas para colegios. El plan apuesta por la movilidad sostenible, con más de 4 km de carriles bici, aceras amplias y una reserva para una futura línea de Metro ligero, mejorando la conectividad de la zona.

El Gobierno de España sigue completando el puzle administrativo y técnico necesario para el desarrollo del gran barrio de vivienda asequible proyectado en los suelos de Buenavista, en Málaga capital.

Tras activar a finales del pasado mes de mayo el concurso para adjudicar las obras de urbanización del sector, sobre el que se planifican 1.362 VPO, Casa 47 acaba de poner en marcha el procedimiento para contratar la dirección facultativa de las obras de urbanización.

De acuerdo con los detalles recogidos en la documentación oficial, este servicio tiene un precio de partida de 864.715 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 24 meses. El periodo de presentación de ofertas está abierto hasta el 10 de julio.

Se trata de un movimiento clave en la hoja de ruta trazada por el Gobierno para, tras décadas de espera, poner en marcha el desarrollo de una de las grandes bolsas residenciales de la capital de la Costa del Sol.

Muestra de la envergadura de la operación es que la urbanización está tasada inicialmente en 33,6 millones de euros (IVA incluido).

El desarrollo de Buenavista abarca una superficie aproximada de 27,24 hectáreas y se concibe como un ámbito de intensidad edificatoria media con mezcla de usos residenciales y dotacionales.

El proyecto contempla una red viaria de más de 108.000 metros cuadrados, cerca de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes y un total de 14 parcelas residenciales, además de equipamientos públicos.

La ordenación urbanística está diseñada para integrarse en el crecimiento natural de la ciudad hacia el oeste, con especial atención a la movilidad sostenible, la eficiencia en la gestión del agua y la creación de espacios urbanos más permeables y conectados.

La propuesta reserva más de 84.900 metros cuadrados para vivienda protegida, atendiendo la creciente demanda social de vivienda asequible en la ciudad.

A esto se suman equipamientos deportivos de casi 12.000 metros, casi 3.300 de instalaciones sociales, y 17.000 destinados a colegios y escuelas.

El corazón verde del proyecto será un gran parque central, complementado con bulevares ajardinados, medianas verdes y zonas verdes lineales que suman un total de 48.923 metros, pensadas tanto para el esparcimiento como para la mitigación del calor urbano y la mejora del confort climático.

Movilidad sostenible: del coche a la bici y al Metro

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su infraestructura de movilidad, diseñada para combinar transporte privado, transporte público y modos blandos como la bicicleta y el paseo.

El eje principal RV-1 se concibe con cuatro carriles, mediana central y, especialmente, una reserva de 20 metros para una futura línea de Metro ligero, lo que permitirá integrar transporte masivo sin alterar el desarrollo residencial.

La red viaria se complementa con más de 4 kilómetros de carriles bici de doble sentido, aceras amplias y recorridos seguros que conectan viviendas, parques y colegios. Además, la urbanización incluye una gran rotonda de acceso (Glorieta G6) y un paso superior sobre la A-357, rompiendo barreras urbanas y mejorando la conectividad norte-sur de Málaga.

Parte de la A-7054 se soterrará, convirtiendo la superficie liberada en un parque metropolitano, una intervención que potencia la movilidad peatonal y ciclista y transforma la ciudad en torno a las personas.