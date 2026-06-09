Cuatro afectados por inhalación de gases tóxicos en una residencia de estudiantes Erasmus en Churriana

Las claves

Las claves Generado con IA Una posible fuga de ácido sulfúrico en una residencia de estudiantes Erasmus en Churriana ha provocado la intervención de los servicios de emergencia. Se desalojó a al menos tres personas: dos estudiantes polacos y una trabajadora de limpieza, todos con síntomas de inhalación de sustancias tóxicas. Otro empleado de la residencia fue trasladado al centro de salud de Churriana por posible intoxicación. Los bomberos continúan en el lugar para investigar el origen exacto de la fuga.

Una posible fuga de ácido sulfúrico registrada este martes en la residencia Euromind para estudiantes Erasmus, situada en la calle La Vega de Churriana, ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia y a desalojar parte de las instalaciones.

Según fuentes consultadas, agentes de la Policía Local y Bomberos han procedido al desalojo de al menos tres personas: dos huéspedes de nacionalidad polaca y una trabajadora de limpieza, que presentaban síntomas compatibles con inhalación de sustancias tóxicas.

Además, otro empleado del centro ha sido trasladado al centro de salud de Churriana tras resultar afectado por una posible intoxicación relacionada con el incidente.

Los bomberos continúan trabajando en el lugar para determinar el origen exacto de la fuga.