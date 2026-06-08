Un policía local fuera de servicio detiene en Málaga a un hombre por presunta violencia de género en plena calle

Imagen de un vehículo de la Policía Local de Málaga. Policía Local de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un policía local fuera de servicio detuvo en Málaga a un hombre acusado de violencia de género tras presenciar una agresión en la vía pública. El agente, que regresaba a su domicilio, vio cómo el sospechoso sujetaba con fuerza a una mujer y la insultaba en la calle Eduardo Marquina. El sospechoso presuntamente volvió a agredir a la mujer, golpeándola contra una pared, lo que motivó la intervención directa del policía. La víctima fue trasladada a un hospital por las lesiones y el detenido fue puesto a disposición judicial tras ser arrestado por la Policía Local.

Un agente de la Policía Local de Málaga que se encontraba fuera de servicio detuvo el pasado 4 de junio a un hombre acusado de un presunto delito de violencia de género tras intervenir al presenciar una agresión en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas en la calle Eduardo Marquina, cuando el policía regresaba a su domicilio después de finalizar su jornada laboral. Según la información facilitada, el agente observó un revuelo de personas y a un hombre que sujetaba con fuerza a una mujer por los brazos mientras la insultaba.

Ante esta situación, el policía contactó inmediatamente con la sala del 092 para solicitar apoyo policial. Mientras esperaba la llegada de una patrulla, el individuo presuntamente volvió a agarrar con fuerza a la mujer y la golpeó con la cabeza contra una pared.

Fue entonces cuando el agente decidió intervenir directamente, interponiéndose entre ambos y reduciendo al sospechoso hasta inmovilizarlo en el suelo. Instantes después llegaron varias unidades de la Policía Local, que colaboraron en la detención del hombre.

La víctima fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario para ser atendida de las lesiones sufridas, mientras que el detenido fue conducido a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.