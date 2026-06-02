Un motorista de 30 años muere en una colisión con un coche junto a La Rosaleda, en Málaga capital

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Las claves Generado con IA Un motorista de 30 años ha fallecido tras una colisión con un coche en la avenida Jorge Silvela de Málaga, junto al estadio de La Rosaleda. El accidente ocurrió sobre las seis de la mañana y el motorista, con lesiones graves, murió posteriormente en el hospital. Según testimonios, el conductor del coche podría haberse saltado un semáforo o no respetado un ceda el paso, aunque este dato está en investigación. La motocicleta quedó tendida en el asfalto y el turismo, de color verde, presentaba daños considerables en el lateral izquierdo y la parte delantera.

Un motorista de 30 años ha fallecido en la madrugada de este martes 2 de junio en una colisión entre una motocicleta y un turismo en la avenida Jorge Silvela de Málaga capital, a la altura del estadio de La Rosaleda.

El accidente se ha producido en torno a las seis de la mañana. El conductor de la moto, un vehículo de gran cilindrada, presentaba un importante sangrado en el rostro y dificultad para respirar tras el impacto y ha acabado sufriendo una parada cardiorrespiratoria. A la espera de los servicios sanitarios, bomberos y agentes de la Policía Local, pero finalmente ha fallecido en el hospital.

Según los primeros testimonios recabados en la zona, el conductor del turismo se habría saltado un semáforo o no habría respetado un ceda el paso. Este extremo no ha sido todavía confirmado por fuentes oficiales y las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

No han trascendido datos sobre el estado del conductor del coche.

Las imágenes del suceso reflejan la dureza del impacto. La motocicleta quedó tendida sobre el asfalto y el turismo, de color verde, presentaba importantes daños en su lateral izquierdo y en la zona delantera.