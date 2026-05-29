Radares que te sonríen o te ponen cara triste: Málaga instala dispositivos que no multan para frenar la velocidad

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha instalado los primeros cuatro radares pedagógicos que no multan, pero buscan modificar el comportamiento de los conductores. Estos dispositivos muestran la velocidad en tiempo real y reaccionan visualmente con colores y emoticonos, premiando o advirtiendo según se respete el límite. Los radares recopilan datos anónimos de tráfico para analizar patrones de circulación y mejorar la seguridad vial en zonas sensibles. El despliegue alcanzará 22 radares en toda la ciudad, ubicados en puntos consensuados con la Policía Local para pacificar el tráfico.

Málaga da una vuelta de tuerca en su estrategia de movilidad. Y lo hace impulsando ya el despliegue de una nueva generación de radares urbanos que no sancionan, pero con los que se busca modificar el comportamiento de los conductores.

Con esta filosofía, el Ayuntamiento ha instalado los cuatro primeros radares pedagógicos de un total de 22 dispositivos previstos en todos los distritos de la ciudad dentro de su estrategia de mejora de la seguridad vial y pacificación del tráfico.

Los equipos ya pueden verse en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, camino del Pilar, avenida Valle Inclán y avenida James Bowles, aunque el plan municipal contempla extender progresivamente estos paneles inteligentes a numerosos puntos de la capital durante los próximos meses.

A diferencia de los radares tradicionales, estos dispositivos no imponen multas. Su función es preventiva y educativa: muestran en tiempo real la velocidad a la que circula cada vehículo y reaccionan visualmente mediante códigos de colores, números luminosos y pictogramas.

Así, cuando el conductor respeta el límite permitido, la pantalla LED muestra la velocidad en color verde o incluso una cara sonriente. Si el vehículo se aproxima al máximo autorizado, el sistema comienza a emitir señales intermitentes de aviso.

En cambio, cuando se supera la velocidad permitida, el panel cambia automáticamente al color rojo y muestra alertas visuales más llamativas, incluyendo caras tristes o símbolos de advertencia. Incluso existe un umbral máximo de visualización pensado para evitar conductas temerarias o competiciones de velocidad: si se rebasa esa cifra, el radar deja de mostrar números y activa únicamente señales de peligro.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales para reducir la velocidad en zonas especialmente sensibles, con elevada presencia peatonal o tráfico intenso, y mejorar la convivencia entre vehículos y peatones.

Pero estos dispositivos no solo informan a los conductores. También funcionan como herramientas avanzadas de análisis del tráfico urbano. Según ha explicado el Ayuntamiento, los radares tienen capacidad para registrar de forma anónima datos de hasta 1,3 millones de vehículos, almacenando información sobre velocidad, fecha y hora de paso.

Toda esta información podrá ser monitorizada tanto de forma local como remota para estudiar patrones de circulación y evaluar futuras medidas de movilidad.

Los equipos incorporan tecnología de bajo consumo energético y sistemas inteligentes de optimización. La luminosidad de las pantallas LED se adapta automáticamente a las condiciones ambientales y las pantallas pueden apagarse cuando no detectan circulación para ahorrar energía.

Para garantizar su funcionamiento, los dispositivos combinan conexión a la red eléctrica y alumbrado público con baterías y paneles solares fotovoltaicos.

El despliegue continuará a lo largo de este año hasta alcanzar un total de 22 radares pedagógicos repartidos por todos los distritos de Málaga. Entre las futuras ubicaciones previstas figuran vías como avenida de Andalucía, avenida Carlos Haya, avenida Juan XXIII, avenida de Velázquez, camino del Colmenar o avenida José Ortega y Gasset, entre otras.

Las ubicaciones han sido consensuadas con la Policía Local atendiendo a criterios de seguridad vial y necesidad de calmado del tráfico.